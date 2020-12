Chi tiêu của người dùng trên các kho ứng dụng dự kiến ​​sẽ đạt 112 tỷ USD trong năm nay

Báo cáo của App Annie dự kiến ​​chi tiêu của người dùng toàn cầu trên App Store và GooglePlay sẽ đạt 112 tỷ USD trong năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020 là một năm mang tính bước ngoặt khi đại dịch ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân. Trong bối cảnh này, có một điều chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều dựa vào thiết bị di động để kết nối, làm việc, học tập, giải trí và thoát khỏi thực tế. Trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch, việc sử dụng thiết bị di động đã tăng vọt thêm 2 đến 3 năm.

Chi tiêu của người dùng toàn cầu trên App Store và Google Play dự kiến ​​đạt 112 tỷ USD trong năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Đức và các thị trường khác, ở một số danh mục như trò chơi, hình ảnh, video, giải trí và mạng xã hội.

Năm 2020 đã chứng minh rằng khi người dân ở nhà, thiết bị di động đã trở thành trung tâm cuộc sống. Do đó, để giành chiến thắng ở mảng di động, chủ sở hữu thương hiệu và nhà phát hành cần sử dụng dữ liệu thị trường làm chuẩn để đo lường hiệu suất di động của họ hơn bao giờ hết.

Ứng dụng nổi tiếng toàn cầu của năm

Dựa trên số lượt tải xuống ứng dụng và chi tiêu của người dùng trên cửa hàng ứng dụng tính đến ngày 14/11/2020 và người dùng hoạt động trung bình hàng tháng tính đến tháng 10, các ứng dụng đạt được đột phá trong tăng trưởng hàng năm của năm 2020 bao gồm:

ZOOM Cloud Meetings và Google Meet có lượt tải xuống tăng đáng kể, lý do là nhu cầu làm việc, học tập từ xa tăng lên. Trên khía cạnh nhiều công ty trên khắp thế giới sẽ duy trì mức độ khác nhau của các chính sách viễn thông, việc sử dụng thiết bị di động sẽ vẫn ở mức cao vào năm 2021.

TikTok cũng để lại dấu ấn trong năm 2020 khi không chỉ dần xóa nhòa ranh giới giữa mạng xã hội và video trực tuyến mà còn là một thế lực không thể xem thường trong lĩnh vực video trực tuyến. Dự kiến ​​vào năm 2021, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng sẽ vượt mốc 1 tỷ.

Sau khi thâm nhập thành công thị trường châu Âu và châu Mỹ Latinh, Disney + đạt được mức tăng trưởng đáng kể trong năm nay. Vào năm 2020, Disney + đứng thứ 5 về chi tiêu của người dùng cho các ứng dụng không phải trò chơi - có nội dung độc quyền như The Mandalorian và Mulan, nó đã thu hút thành công nhiều người dùng di động.

Trò chơi nổi tiếng toàn cầu của năm

Các trò chơi đã đạt được tốc độ tăng trưởng đột phá vào năm 2020 gồm:

Among Us: Đây là một trò chơi cạnh tranh nhiều người chơi, thuộc thể loại phụ của trò chơi điện tử thông thường, đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc tăng lượt tải xuống và người dùng tích cực. Bằng cách kết hợp lối chơi nhiều người và phổ biến trong các trò chơi từ trung bình đến nặng như trò chơi gà với các yếu tố cực kỳ bình thường của trò chơi arcade, Among Us có thể thu hút một lượng lớn người chơi tương tác cao.

Talking Tom: Được phát hành vào tháng 2/2020 và đã trở thành trò chơi di động được tải xuống nhiều thứ tám trên toàn thế giới vào năm 2020. Loạt Talking Tom Cat dựa trên nội dung giải trí-mô phỏng-thú cưng đã nắm bắt nhu cầu tiềm năng của người dùng và mang đến trải nghiệm mới mẻ, nhờ vậy nhanh chóng gây được sự chú ý.

ROBLOX: Đây là một trò chơi sandbox mô phỏng. Nó sẽ lọt vào top 10 bảng xếp hạng chi tiêu của người dùng vào năm 2020. Điều này đặc biệt ấn tượng vì bảng xếp hạng doanh thu thường bị chi phối bởi các trò chơi từ trung bình đến nặng. ROBLOX đã tổ chức một buổi hòa nhạc cho ngôi sao ca nhạc LilNasX. Vào năm 2019, anh này đã cover OldTownRoad trên TikTok và trở nên nổi tiếng. Đối với những người chơi, sự hợp tác giữa nhiều thể loại và nội dung "độc quyền" có thể có sức hấp dẫn riêng.

Call of Duty: Mobile: Vào ngày 1/10/2020, trò chơi đã kỷ niệm một năm thành lập. Đây trò chơi phổ biến từ console cho thiết bị di động, đạt mốc xếp hạng trung bình người dùng hoạt động hàng tháng tăng từ hạng 13 năm 2019 đến hạng 4 trong năm 2020.

Phong Vũ