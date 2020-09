Cyberpunk 2077 lộ cốt truyện chính ngắn hơn The Witcher 3

Câu chuyện về Thành phố đêm bắt nguồn từ giấc mơ nhìn xa trông rộng của một doanh nhân vĩ đại...

CD Projekt Red, nhà phát triển của dòng game nhập vai danh tiếng The Witcher, từng khiến giới mộ điệu bất ngờ khi xuất hiện ở buổi họp báo tiền E3 vào năm 2018 của Microsoft để công bố dự án sắp ra mắt có tên gọi Cyberpunk 2077.

Mãi cho đến hiện tại, Cyberpunk 2077 mới chính thức hé lộ một số nội dung game đến người chơi trong sự kiện trực tiếp của Night City Wire. Đầu tiên là phần giới thiệu khung cảnh hoạt động chính của người chơi Thành phố đêm trong Cyberpunk 2077. Nhà thiết kế cấp cao Miles của trò chơi và Mateusz của nhóm thiết kế nhiệm vụ đã giới thiệu câu chuyện về Thành phố đêm.

Thành phố đêm bắt nguồn từ giấc mơ nhìn xa trông rộng của một doanh nhân vĩ đại, và anh ta là Richard Knight. Vào cuối thế kỷ XX, Knight đã hình thành thành phố của tương lai, một thành phố không tuân theo các quy ước và không bị ràng buộc.

Với sự hỗ trợ của một số tập đoàn lớn trên toàn cầu, Knight đã bắt đầu các dự án xây dựng ở Vịnh Coronado, California, biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Tuy nhiên, các bang và quận khác ở Mỹ đang tan rã vào thời điểm đó, vì vậy các doanh nhân và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố đêm. Vì vậy, thành phố về đêm phát triển nhanh chóng, thể hiện một diện mạo phồn hoa.

Tuy nhiên, sự tồn tại của Thành phố đêm cũng động chạm đến lợi ích của các đối thủ khác nên đã xảy ra những điều đáng tiếc! Richard Knight bị sát hại dã man tại nhà riêng. Để tưởng nhớ ông và sự sáng tạo vĩ đại mà ông để lại, người ta đã đổi tên thành phố này thành Thành phố đêm.

Trong thời gian sau đó, Night City đã chống lại thành công nhiều thảm họa ngoài sức tưởng tượng, và vẫn là một thành phố thịnh vượng, nhưng cũng đầy máu và bạo lực.

Nói về điều này, nhà phát triển đã giới thiệu về các băng nhóm trong game, chẳng hạn như: băng nhóm động vật hung hãn trên đường phố không có căn cứ cố định, băng đảng Valentino, một đại diện của văn hóa Mexico của thành phố đêm và quan tâm đến không gian mạng bất hợp pháp sâu.

Băng nhóm Maelstrom đã biến đổi nhiều người mắc chứng rối loạn tâm thần điều khiển mạng, băng nhóm chuyên ăn xác thối mà các thành viên chủ yếu là những kẻ cặn bã cấp thấp và độc ác.

Ngoài ra, nhà thiết kế nhiệm vụ cấp cao của Cyberpunk 2077 Patrick K. Mills cho biết: Họ đã nhận được phản hồi từ nhiều người chơi rằng cốt truyện chính của The Witcher 3 là quá dài, mặc dù nhiều người chơi đã chơi Witcher 3 sau này, nhưng không phải ai cũng kiên trì đến cùng. Do đó, câu chuyện chính của Cyberpunk 2077 sẽ ngắn hơn một chút so với The Witcher 3.

Mặc dù bản chính thức đã rút ngắn câu chuyện chính của Cyberpunk 2077, nó cung cấp nhiều nhánh và nhiệm vụ hơn. Patrick K. Mills không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành màn chơi một cách hoàn hảo.

Cốt truyện chính của The Witcher 3 mất trung bình 51,5 giờ để hoàn thành, và mất khoảng 172 giờ để hoàn thành tất cả nội dung. Do đó, ngay cả khi câu chuyện chính của Cyberpunk 2077 ngắn hơn, thì nó cũng dài hơn câu chuyện chính của hầu hết các trò chơi trên thị trường.

Vốn là một nhà phát triển độc lập rất thành công với series game nổi tiếng The Witcher, tham vọng xây dựng vũ trụ game Cyberpunk rộng lớn chắc chắn nằm trong tầm tay CD Projekt Red. Chưa kể sự tham gia diễn xuất của nam tài tử điện ảnh Keanu Reeves cũng giúp cho thương hiệu Cyberpunk 2077 thu hút được một lượng lớn game thủ toàn cầu đặt hàng trước tựa game này.

Điệp Lưu