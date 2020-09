Đây sẽ là game thay thế Among Us?

Nhà phát triển House House cho biết Untitled Goose Game như một dự án giết thời gian, trong lúc chờ đợi những ý tưởng nghiêm túc hơn ở tương lai.

Đơn giản nhưng đầy thú vị là những thứ đã làm nên thành công cho các tựa game như Among Us, Fall Guys, hay Flappy Bird. Đó cũng là yếu tố khiến tựa game Untitled Goose Game được hy vọng sẽ trở thành cái tên tiếp theo kế thừa cơn sốt Among Us.

Trò chơi hiện có khoảng 33.700 thành viên thảo luận trên Reddit, 45.000 người theo dõi trên Twitch. Ngoài ra, game còn được bàn luận trên khắp các hội nhóm Twitter, Facebook...

“Tựa game bé nhỏ này mang lại niềm vui to lớn cho những ai trải nghiệm”, Guardian đánh giá về Untitled Goose Game.

Những trò đùa quái đản là thứ làm nên sự thú vị cho game. Ảnh: House House.

Con ngỗng trắng khó ưa

Ngày 20/9/2019, bốn thành viên House House cho ra đời trò chơi thuộc thể loại giải đố lén lút. Tính bỡn cợt đã xuất hiện ngay từ cái tên Untitled Goose Game Trò chơi không tên về một con ngỗng).

Cảm hứng ra đời của trò chơi cũng chẳng thể nghiêm túc hơn. House House quyết định làm game sau khi một thành viên trong nhóm thách thức cả nhóm tạo sản phẩm về một con ngỗng.

“Thức dậy trong một buổi sáng đẹp trời tại làng quê yên bình và bạn là con ngỗng điên khùng”, Epic Games mô tả về trò chơi trên trang chủ.

Nhiệm vụ game rất đơn giản, người chơi có mục tiêu làm đảo lộn cuộc sống người dân xung quanh. Ở mỗi vùng trong game sẽ có những yêu cầu khác nhau bạn cần phải hoàn thành trước khi chuyển đến vùng tiếp theo.

Nói một cách đơn giản, thay vì đi cứu thế giới, người chơi sẽ phải sống trong hình hài một con ngỗng "khó ưa". Lẽ sống duy nhất của cuộc đời chú ngỗng là biến đời sống con người xung quanh trở nên tồi tệ nhất có thể. Hoặc chí ít, nó phải làm cho mọi thứ rối tung lên.

Để "khủng bố" cả làng, con ngỗng này cũng chỉ có những năng lực như bao đồng loại ngoài đời thực của nó: tiếng kêu inh ỏi, gắp đồ bằng mỏ, vỗ cánh và chạy lạch bạch.

Untitled Goose Game có phong cách đồ họa đơn giản, hài hước. Ảnh: House House.

"Truyền nhân" Among Us?

Untitled Goose Game được xây dựng trên nền đồ họa 2D, phong cách nghệ thuật truyền cảm hứng từ các chương trình truyền hình cho trẻ em nổi tiếng như Fireman Sam hay Postman Pat. Điều này góp phần tạo nên mối liên hệ gần gũi với người chơi.

Phong cảnh thanh bình của nông thôn Anh càng làm nổi bật sự hài hước chú ngỗng trắng tạo ra. Đặc biệt hơn, dù cho bạn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Sẽ luôn có những vật phẩm mới được trao để người chơi tiếp tục công cuộc quậy phá, nâng cao trình độ “làm ngỗng” của mình.

Dù ra mắt và gây đươc tiếng vang cuối 2019, sự chú ý dành cho Untitled Goose Game dần im ắng và chỉ mới quay trở lại trong thời gian gần đây. Rất có thể, sự mộc mạc đầy thú vị của Among Us đã khiến cho những game xây dựng trên những yếu tố tương tự một lần nữa được người chơi đón nhận.

“Chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh ngạc vì sự chân thực của đồ họa trong game đến như vậy”, tài khoản Reddit Simon Parking nhận định. Còn với tờ Washington Post, Untitled Goose Game là "cách an toàn và chấp nhận được về mặt xã hội để giải tỏa stress".

Lối chơi Untitled Goose Game Theo tờ Washington Post, Untitled Goose Game là cách an toàn và chấp nhận được về mặt xã hội để bạn có thể giải tỏa stress.

