Doanh số Animal Crossing cán mốc kỷ lục chưa từng có ở dòng game console

Với 22 triệu bản được bán ra trên toàn cầu khi chưa đầy một năm ra mắt, sẽ khó có tựa game nào phá vỡ được doanh thu kỷ lục này trong tương lai gần.

Animal Crossing: New Horizons là tựa game mô phỏng cuộc sống được phát triển và phát hành bởi Nintendo cho hệ máy Switch. Đây là phiên bản thứ 5 trong series Animal Crossing đã chính thức ra mắt trên toàn cầu từ tháng 3/2020.

Animal Crossing: New Horizons là tựa game có lối chơi "không thể đơn giản hơn"...

Kể từ khi được phát hành chính thức, Animal Crossing: New Horizons đã nhanh chóng gặt hái thành công ngoài mong đợi, Với bản cập nhật nội dung miễn phí, bổ sung các tùy chỉnh và hoạt động sự kiện, tựa game này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía cộng đồng. Chỉ sau một tháng ra mắt, Animal Crossing: New Horizons đã bán được 5 triệu bản, con số này đã phá vỡ kỷ lục dành cho game console từng được ghi nhận.

Sau 6 tuần, số lượng bán ra đã đạt 13,41 triệu bản và hiện tại Animal Crossing: New Horizons vẫn tiếp tục duy trì phong độ ổn định với doanh số 22 triệu bản tính trên toàn cầu. Trong đó, chỉ tính riêng thị trường Nhật Bản đã chiếm ¼ tổng doanh số với hơn 6 triệu bản được bán ra. Ngoài ra, Animal Crossing: New Horizons cũng đã nhanh chóng "làm mưa, làm gió" tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu kể từ khi chính thức được Nintendo giới thiệu.

Nhưng đã nhanh chóng gây sốt và đạt được doanh số kỷ lục chưa từng có.

Cho đến nay, chỉ có năm trò chơi có thể làm được điều đó. Lần cuối cùng một trò chơi đạt được kỷ lục này là New Super Mario Bros. ra mắt năm 2006 của hệ máy DS. Animal Crossing: New Horizons là tựa game đạt được kỷ lục nhanh nhất, chỉ mất sáu tháng để doanh số bán đĩa vật lý vượt quá 6 triệu bản. Kỷ lục trước đó thuộc về Pokémon Gold and Silver ra mắt năm 1999 và phải mất 13 tháng để đạt được số lượng bán ra như trên.

Thực tế, doanh số kỷ lục của Animal Crossing: New Horizons tại Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới, bên cạnh hiệu ứng từ chuỗi sản phẩm trong cùng series trước đó, một phần thành công là nhờ sự ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến trạng thái giãn cách xã hội ở nhiều nơi. Tháng 3/2020, khi trò chơi được phát hành là giai đoạn đầu của sự bùng phát dịch bệnh, khiến nhiều người chơi buộc phải làm việc tại nhà. Sự xuất hiện của Animal Crossing: New Horizons là khá kịp thời và đã đáp ứng được nhu cầu giải trí của nhiều người.

Vốn là một tựa game thuộc dòng ngách life simulator (giả lập cuộc sống), các tựa game tương tự như Animal Crossing: New Horizons thường không được đánh giá cao do lối chơi khá đơn giản và thiếu kịch tính. Mục tiêu duy nhất của thể loại game này là giúp các nhân vật sống một cuộc đời thong thả, hạnh phúc theo đúng ý người chơi. Thật bất ngờ, Animal Crossing: New Horizons lại trở nên phổ biến với những kỷ lục về doanh số khó có thể phá vỡ được trong tương lai gần.

Phong Vũ