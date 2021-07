DTAC Talon là nhà vô địch thế giới tại AWC 2021

Sau 4 năm kể từ khi nâng chiếc cúp Throne of Glory (TOG) 2017, đại diện Thái Lan đã chính thức là nhà vô địch thế giới tại AWC 2021.

Việt Nam, 22/7/2021, Giải đấu Chung kết thế giới Arena of Valor World Cup (AWC) 2021 đã chính thức khép lại sau hơn một tháng tranh tài khốc liệt. Dù được tổ chức trực tuyến nhưng giải đấu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hàng triệu khán giả toàn cầu với những trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Tại trận Chung kết diễn ra ngày 18/7 vừa qua, dtac Talon (đại diện Thái Lan) đã chính thức đăng cai ngôi vô địch sau chiến thắng đầy cam go trước Most Outstanding Player (đại diện Đài Bắc Trung Hoa). Thành tích tốt nhất của khu vực Việt Nam (AOG) thuộc về Saigon Phantom với vị trí thứ 3 chung cuộc sau một hành trình đầy nỗ lực kiên cường.

AWC 2021 mang những trận đấu đỉnh cao tới hàng triệu khán giả

AWC 2021 được phát sóng trực tiếp tới đông đảo khán giả thông qua các nền tảng trực tuyến như YouTube, Facebook, BOOYAH!,... và được bình luận bằng 5 thứ tiếng gồm: tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt.

AWC 2021 đã thu hút tổng cộng hơn 118 triệu lượt xem xuyên suốt mùa giải, vượt qua con số 109 triệu lượt xem ghi nhận được tại AIC 2020. Theo Esports Charts, giải đấu cũng đã nhận được số giờ xem ấn tượng với tổng cộng gần 18.968.629 giờ, tiếp tục vượt qua cột mốc của AIC 2020.

Những con số thống kê về số lượt xem đáng nể ngày càng củng cố vị thế của Liên Quân Mobile là một trong những trò chơi trên nền tảng di động hàng đầu khu vực và các giải đấu thể thao điện tử Liên Quân sẽ tiếp tục duy trì tính cạnh tranh và sức hấp dẫn mạnh mẽ vốn có.

Một giải đấu đưa khán giả đắm chìm vào những trải nghiệm thực tế ảo

AWC 2021 tiếp tục được Tencent Games và Garena phối hợp tổ chức dưới hình thức hoàn toàn trực tuyến do tác động của đại dịch toàn cầu. Tận dụng lợi thế của định dạng kỹ thuật số, những trải nghiệm thực tế ảo công nghệ cao đã mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho người hâm mộ. Từ Vòng bảng cho đến Chung kết, tất cả các trận đấu đều được tổ chức trên một đấu trường ảo với những hoạt ảnh hoành tráng, hiệu ứng sống động dưới sự dẫn dắt của MC 3D ảo Điêu Thuyền Mèo công nghệ.

[Link performance: https://youtu.be/3SDGltGKzQQ ]

Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao điện tử Liên Quân Mobile và các kỳ AWC, màn trình diễn 3D mãn nhãn của bài hát chủ đề mang tên “TOGETHER” đánh dấu sự hợp tác quốc tế giữa hai rapper nổi tiếng của Việt Nam - Thái Lan là Suboi và Gavin.D, đã mở màn trận Chung kết và truyền cảm hứng tới người hâm mộ với lời bài hát ca ngợi sức mạnh đoàn kết, thể hiện thông điệp chính của AWC 2021: “Fight Together Rise Together”.

Trận Chung kết đáng nhớ

Chung kết AWC 2021 đã chứng kiến màn đối đầu giữa hai đội tuyển là DTN (Thái Lan) và MOP (Đài Bắc Trung Hoa) để cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch danh giá cùng hơn 4,6 tỷ đồng tiền thưởng. Cả hai đội đều bước vào trận Chung kết với sự tự tin vào kỹ năng cá nhân và khả năng phối hợp đồng đội của mình, tuy nhiên, DTN đã xuất sắc vượt qua MOP trong trận đấu kéo dài tới 7 ván căng não để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số suýt sao 4-3.

Tuyển thủ Erez của đội tuyển dtac Talon được vinh danh là “Tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu” và sẽ nhận được 230.000.000 VNĐ tiền thưởng. Năm tuyển thủ góp mặt trong “Đội hình xuất sắc nhất giải đấu” theo từng vị trí sẽ nhận được số tiền thưởng là 73.600.000 VNĐ mỗi người, trong đó tuyển thủ Lai bâng của Saigon Phantom lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là người đi rừng xuất sắc nhất sau AIC 2020.

Saigon Phantom giành vị trí thứ 3 chung cuộc

Các đại diện Việt Nam đã có một hành trình đầy kiên cường tại AWC 2021 với thành tích tốt nhất thuộc về Saigon Phantom đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Người hâm mộ cũng đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc của những tuyển thủ trẻ lần đầu tiên bước ra đấu trường quốc tế để tiếp tục hy vọng vào một thành tích tốt hơn cho khu vực AOG trong tương lai. Đối với Team Flash, cú vấp ngã tại AWC 2021 lần này sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực để họ tìm lại phong độ và lấy lại những gì đã mất tại các giải đấu sắp tới.

Giải đấu chuyên nghiệp quốc gia Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2021 sẽ chính thức trở lại vào tháng 8! Cuộc chiến khốc liệt giữa 8 đội tuyển xuất sắc nhất cạnh tranh cho danh hiệu đội tuyển mạnh nhất Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất trong năm, hứa hẹn mang đến cho khán giả những bất ngờ mới cùng những trận đấu đỉnh cao nhất.

Các thông tin mới nhất sẽ được đăng tải và cập nhật tại:

Facebook: https://facebook.com/caothulqm

Youtube: https://bit.ly/3mdhiYX

Website: http://lienquan.garena.vn

Anh Thư