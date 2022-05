Elon Musk cũng chơi Elden Ring. Hãy cùng phân tích nhân vật và lối chơi của game thủ tỷ phú

Việc game thủ Musk chơi game bom tấn được cả cộng đồng yêu thích không làm ai ngạc nhiên.

Ngoài cương vị chủ tịch của nhiều thứ công ty và là một tỷ phú thạo meme, Elon Musk cũng là game thủ. Trong loạt bài đăng Twitter mới nhất, chúng ta đã biết dạo này Musk đang chơi game gì.

Chẳng mấy khi chậm chân trong việc chạy trend, Musk cũng đắm đuối bom tấn Elden Ring đang rất được lòng game thủ. Khi được hỏi về lời khuyên liên quan tới Elden Ring, vị tỷ phú thổ lộ đôi điều về cách xây dựng nhân vật của mình, đồng thời đưa ra một số nhận định dựa trên cách chơi cá nhân.

Bài đăng của Elon Musk trên Twitter.

Nếu đã từng chơi Elden Ring và hiểu về các cơ chế game, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra lối chơi của Elon Musk không quá chuyên sâu. Rõ ràng, ông chủ Twitter đang tự mua vui cho mình bằng cách xây dựng nhân vật theo ý thích, không chủ tâm tìm kiếm một lối xây dựng nhân vật sao cho bá đạo nhất có thể.

Hãy đi vào phân tích nhân vật của Musk trong thế giới Elden Ring:

Chỉ số chính/Lớp nhân vật

Int/Dex build, so mostly mage with some weapon skills.



Xây dựng theo lối Int/Dex, nên gần như là thầy pháp với vài kỹ năng vũ khí.

Elon Muskhttps://twitter.com/elonmusk/st...

Chỉ số Int, viết tắt cho Intelligence - Trí tuệ sẽ giúp tăng sát thương từ phép và các vũ khí có yếu tố ma thuật. Chỉ số Dex, viết tắt của Dexterity - Linh hoạt giúp tốc độ thi triển phép của nhân vật cao thêm chút đỉnh.

Với chủ đích xây dựng nhân vật thầy pháp, chắc chắn Musk sẽ cần cộng điểm Int càng to càng tốt. Bên cạnh phép thuật thi triển bằng gậy phép cầm tay trái, Musk còn cầm vũ khí gây sát thương vật lý bên tay phải. Theo lời vị tỷ phú, ông còn gắn thêm kỹ năng cho từng vũ khí.

Cơ chế gắn kỹ năng này mới được phát triển cho Elden Ring. Nếu gắn kỹ năng phép thuật cho vũ khí, nó cũng sẽ tăng sát thương phép theo chỉ số Int vốn dĩ cao.

Trang bị

Shield in left hand, staff in right with rapier & claws fast switch.



Khiên tay trái, gậy phép tay phải kèm theo kiếm mảnh cạnh sắc và vuốt.

Elon Muskhttps://twitter.com/elonmusk/st...

Elon Musk chơi Elden Ring theo phong cách thầy pháp hệ chiến, với tay phải cầm tới ba thứ vũ khí khác nhau. Nhân vật của Musk sẽ liên tục đổi giữa gậy phép - vũ khí bắt buộc để thi triển pháp thuật, kiếm mảnh cạnh sắc để chọc kẻ địch, và một vũ khí có dáng hình tương tự vuốt sắc của Wolverine.

Vũ khí Vuốt trong Elden Ring.

Sở hữu tới hai vũ khí chuyên cận chiến, chắc chắn nhân vật của Musk đánh giáp lá cà rất nhiều. Đó là lý do Musk sử dụng khiên ở tay trái, nhằm chặn sát thương khi xông pha vào vùng nguy hiểm.

Move talismans around a lot.



Thay đổi bùa phù hộ liên tục.

Elon Muskhttps://twitter.com/elonmusk/st...

Người chơi Elden Ring còn có thể trang bị một loại vật phẩm đặc biệt, là bùa cường hóa nhiều những kỹ năng, chỉ số của nhân vật. Mỗi thứ bùa sẽ cải thiện một cơ chế nhất định, và Musk “tung hứng” giữa nhiều loại bùa để phù hợp bối cảnh.

Ví dụ, khi đánh boss, Musk có thể trang bị những bùa giúp giảm sát thương, tăng máu. Khi phiêu lưu ngoài thế giới mở hay trong hầm ngục, ông có thể trang bị những bùa hỗ trợ như tăng sát thương, hồi mana và máu với từng kẻ địch tiêu diệt được.

Lời khuyên

Many small hits in a row to damage stack is important.



Quan trọng là đánh được nhiều phát nhỏ liên tục để dồn thành sát thương lớn.

Elon Muskhttps://twitter.com/elonmusk/st...

Elon Musk khuyên người chơi đánh liên tục nhiều phát để cộng dồn thành sát thương lớn. Có lẽ ý của Musk là tránh tung ra những đòn đánh mạnh, vốn mất thời gian tụ chứ không nhanh như những đòn nhỏ.

Elden Ring, hay bất cứ tựa game souls-like nào khác, đều thử thách tính kiên nhẫn của người chơi. Bạn phải cấu từng chút máu của kẻ địch mạnh mẽ, trong khi đó chỉ cần nhận vài đòn đánh từ boss là nhân vật đã đo sàn rồi. Game thủ cần lăn lộn, nhảy nhót né đòn thật chính xác để tránh sát thương, đồng thời lợi dụng sơ hở của kẻ địch để trả đòn. Tích tiểu thành đại, cứ chăm chỉ né tránh và cấu máu, kẻ địch nào cũng phải bại trận.

Summon!



Triệu hồi!

Elon Muskhttps://twitter.com/elonmusk/st...

Elden Ring sở hữu một cơ chế mới, đó là triệu hồi linh hồn chiến binh để giúp người chơi vượt khó. Kỹ năng bá đạo này có thể vừa làm mồi nhử cho kẻ địch phớt lờ bạn, vừa có thể gây ra một lượng sát thương kha khá.

Trong Elden Ring, bạn có thể tìm được vật phẩm Mimic Tear, có thể triệu hồi một bản sao của chính mình.

Lời kết

Cách build của Musk có thể không hiệu quả, nhưng trong cộng đồng game thủ đã có những người phá đảo chỉ với cái khố và chiếc chày cơ bản, nên thực tế xây dựng nhân vật kiểu gì thì cũng chơi được thôi.

Bạn đeo đồ gì, lắp phép gì, chơi ra sao cũng phá đảo được (miễn là lăn lộn, nhảy nhót né đòn phải chính xác). Đó chính là cái khó, cái hay, cũng là sự tự do mà Elden Ring mang lại.

(Theo Trí Thức Trẻ)