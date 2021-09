Esports lần đầu được đưa vào tranh huy chương ở Asian Games 2022

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 sắp được tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử mới cho thể thao điện tử.

Asian Games 2022 (hay Asiad 19th) sẽ trở thành kỳ Á vận hội đầu tiên đưa eSports vào các bộ môn tranh huy chương. Theo tin từ Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF), sẽ có 8 bộ môn được đưa vào danh sách thi đấu chính thức và 2 môn biểu diễn.

8 bộ môn này là Arena of Valor (Liên Quân Mobile), Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, EA Sports FIFA, Hearthstone, League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại), PUBG Mobile, Street Fighter V và 2 bộ môn biểu diễn là Robot Masters và VR Sports.

8 môn eSports thi đấu chính thức ở Asiad 19th.

Cũng theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), AESF sẽ là cơ quan phụ trách việc tổ chức các môn eSports, bao gồm cả khâu kỹ thuật, tuyển chọn vòng loại, quản lý và điều hành giải đấu ở Asian Games 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Được biết, đây không phải lần đầu tiên eSports được đưa vào một kỳ Asiad. Tuy vậy, ở kỳ Asiad gần nhất năm 2018 tổ chức tại Indonesia, 6 môn eSports được đưa vào chương trình đại hội chỉ là biểu diễn và không tính huy chương.

Sau đó, eSports tiếp tục được đưa vào tranh huy chương ở SEA Games 2019 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) tổ chức tại Philippines và SEA Games 31 sắp tới diễn ra ở Việt Nam.

Việc các môn eSports được đưa vào một kỳ Á vận hội để tranh huy chương, sẽ có nhiều ý nghĩa quan trọng cho tiêu chuẩn phong kiện tướng quốc gia hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Chẳng hạn ở Asiad 2018, đội tuyển Hàn Quốc vô địch môn bóng đá nam đã giúp các cầu thủ bao gồm ngôi sao Son Heung-min được miễn thực thi nghĩa vụ quân sự, vốn là bắt buộc với tất cả nam giới Hàn Quốc từ 18-35 tuổi.

Phương Nguyễn