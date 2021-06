Free Fire chào đón hai “huyền thoại” Ryu và Chun-Li của Street Fighter xuất hiện trong game

Các game thủ nay có thể đón chờ những nội dung về Street Fighter V sắp ra mắt trong Free Fire vào tháng 7 này.

Hôm nay, Garena đã công bố hợp tác toàn cầu với Capcom nhằm đưa các nội dung của Street Fighter V vào Free Fire. Màn hợp tác này đánh dấu sự gắn kết của hai ông lớn trong ngành trò chơi điện tử, và tiếp tục chiến lược của Garena là tạo ra những trải nghiệm chơi game mới mẻ cho cộng đồng Free Fire thông qua việc hợp tác với một số thương hiệu được yêu thích nhất trên thế giới.

Cuộc chơi có thêm người mới! Street Fighter sẽ hạ cánh tại Free Fire vào tháng 7

Người chơi Free Fire có thể mong chờ sự xuất hiện của những nhân vật được yêu thích nhất trong Street Fighter, Ryu và Chun-Li, vào tháng 7 tới, khi màn hợp tác này chính thức ra mắt. Ryu và Chun-Li sẽ đi cùng với nhiều nội dung và trải nghiệm độc quyền, bao gồm giao diện hoàn toàn mới, các hoạt động mới và nhiều phần quà theo đúng chủ đề Street Fighter.

“Street Fighter đã làm nên một cuộc cách mạng cho các tựa game đối kháng điện tử. Rất nhiều người trong số chúng ta đã lớn lên cùng với thương hiệu nhượng quyền này, và trải nghiệm những nhân vật mang tính biểu tượng như Ryu và Chun-Li,” Harold Teo, Giám đốc Sản xuất Free Fire tại Garena cho biết. “Đưa một phần của Street Fighter vào Free Fire cùng với việc chào đón Ryu và Chun-Li đến Đảo Quân sự sẽ khiến cho người chơi của chúng tôi rất thích thú.”

Xem video tiết lộ về sự hợp tác giữa Free Fire x Street Fighter V:

https://www.youtube.com/watch?v=JiRyEC8mi1Q

Xây dựng dựa trên chiến lược đối tác toàn cầu của Free Fire

Sự hợp tác của Garena với Capcom dựa trên chiến lược tiếp tục nâng cao trải nghiệm với Free Fire thông qua hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Mới đây nhất, Garena đã công bố hợp tác để đưa siêu phẩm bóng đá quốc tế Cristiano Ronaldo (CR7) và loạt phim hoạt hình Nhật Bản như Attack on Titan vào Free Fire.

Street Fighter là một thương hiệu trò chơi đối kháng điện tử được phát triển và xuất bản bởi Capcom. Đây là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất mọi thời đại và đã bán được 46 triệu đơn vị trên toàn thế giới tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Street Fighter V được phát hành trên PlayStation 4 và PC vào năm 2016.

Free Fire là một trò chơi bắn súng sinh tồn nhập vai được tạo riêng cho các game thủ trên thiết bị di động. Được phát triển và phát hành trên toàn cầu bởi Garena, Free Fire đã đạt kỷ lục hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng ngày cao điểm vào năm 2020.

Theo dõi Free Fire trên Facebook, YouTube, và Instagram để biết tin tức mới nhất.

Free Fire có thể được tải xuống trên cả ứng dụng Apple iOS và cửa hàng Google Play.

Về Garena

Garena là nhà phát triển và phát hành game online hàng đầu thế giới. Free Fire, tựa game sinh tồn trên điện thoại di động do Garena phát triển, là game di động được tải xuống nhiều nhất trên thế giới vào năm 2019 và 2020, theo App Annie. Garena được điều hành bởi những game thủ đam mê và hiểu rõ những gì game thủ muốn. Công ty độc quyền cấp phép và xuất bản các tựa game nổi tiếng từ các đối tác toàn cầu - chẳng hạn như Free Fire, Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại - tại một số thị trường chọn lọc trên toàn cầu. Garena dẫn đầu những trải nghiệm xã hội và giải trí thông qua các tựa game, tạo ra nền tảng cho cộng đồng tham gia và tương tác. Garena cũng là nhà tổ chức thể thao điện tử hàng đầu và tổ chức một số sự kiện thể thao điện tử lớn nhất thế giới. Garena là một phần của Sea Limited (NYSE: SE), một công ty internet tiêu dùng hàng đầu thế giới. Ngoài Garena, các doanh nghiệp cốt lõi khác của Sea bao gồm chi nhánh thương mại điện tử, Shopee và chi nhánh dịch vụ tài chính kỹ thuật số, SeaMoney. Sứ mệnh của Sea là cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ bằng công nghệ.



Về Capcom

Capcom là nhà phát triển, nhà xuất bản và phân phối hàng đầu trên toàn thế giới về giải trí tương tác cho máy chơi game, PC, thiết bị cầm tay và không dây. Được thành lập vào năm 1983, công ty đã tạo ra hàng trăm trò chơi, bao gồm các dòng thương hiệu nhượng quyền đột phá như Resident Evil ™, Monster Hunter ™, Street Fighter ™, Mega Man ™, Devil May Cry ™ và Ace Attorney ™. Capcom duy trì hoạt động tại Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Hồng Kông, Đài Loan và Tokyo, với trụ sở chính đặt tại Osaka, Nhật Bản. Thông tin thêm về Capcom và các sản phẩm của công ty có thể được tìm thấy tại www.capcom.com hoặc www.capcom-unity.com.

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Phương Dung