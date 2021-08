Funtap ngừng 9 tựa game online trong nửa đầu năm 2021

Công ty cổ phần Funtap ngừng cung cấp 9 tựa game online do kinh doanh không hiệu quả hoặc nội dung không phù hợp với quy định pháp luật.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), nửa đầu năm 2021, Công ty cổ phần Funtap đã thông báo ngừng cung cấp 9 tựa game online.

Các tựa game bị ngừng cung cấp gồm: Thế giới Rồng, Tuyệt đỉnh Tam quốc, Ma thần Tam quốc, Chân Tam quốc 2, Hẹn đẹp Như Mơ, Danh tính thứ V, Hoa Sơn Ngũ tuyệt, Hỏa Chí Anh Hùng, Kiếm Hồn 3D, Đấu trường Hoàng gia.

Một tựa game mà Funtap quyết định đóng cửa.

Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết lý do ngừng cung cấp dịch vụ chủ yếu do game phát hành không hiệu quả như mong đợi. Ngoài ra, cũng có game do nội dung được nhà sản xuất điều chỉnh không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Funtap là một trong những nhà phát hành game lớn tại Việt Nam với nhiều tựa game đình đám như Tình kiếm 3D, Tuyệt thế chiêu hồn hay MU Vượt thời đại... Nhà phát hành này cũng được biết đến với vai trò dẫn đầu ở thị trường game nhập vai trực tuyến (MMORPG) tại Việt Nam.

Nửa đầu năm 2021, một số nhà cung cấp game cũng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ các trò chơi điện tử.

Hồi tháng 5, Công ty Gamota đã ngừng cung cấp dịch vụ game GunX: Fire. Cũng trong tháng 5, nhà phát hành game VNG “đóng cửa” game Auto Chess VNG. Lý do là kết quả kinh doanh không như mong đợi.

Duy Vũ