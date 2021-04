GAM Esports trở thành tân vương sau một mùa giải ồn ào của VCS

Những thị phi xoay quanh GAM Esports cuối cùng cũng khép lại, khi đội tuyển áo vàng đen trở thành nhà tân vô địch của Vietnam Championship Series.

GAM Esports gặp Saigon Buffalo được xem là trận chung kết trong mơ của Vietnam Championship Series (VCS) mùa này. Cả hai đội tuyển đều thể hiện được phong độ và quyết tâm thi đấu lớn lao trước khi bước vào giải mùa xuân.

Với Saigon Buffalo, chặng đường mà Bầy trâu dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn ‘Ren’ Trọng trải qua là hết sức gian nan. Đội tuyển này đã vượt qua cửa tử để ở lại giải đấu danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

GAM Esports và Saigon Buffalo đã trình diễn cho khán giả một trận đấu mãn nhãn.

Trong suốt giai đoạn vòng bảng, lối đánh của Saigon Buffalo dần có sự ổn định và trưởng thành theo thời gian, dù toàn bộ đội tuyển đã được ‘thay máu’ ngoại trừ vị trí của đội trưởng Lâm Huỳnh ‘Hasmed’ Gia Huy.

Còn với GAM Esports, vấn đề chuyên môn không được nhắc đến nhiều bằng những lùm xùm bên ngoài nhà thi đấu. Đội tuyển này bị chính các cựu tuyển thủ và thành viên Ban huấn luyện cũ tố cáo chậm lương, thiếu thưởng và liên tục phải đón nhận những bình luận công kích đến từ anti-fan.

Những ồn ào này chỉ tạm lắng xuống khi người đứng ra tố cáo là Phạm Minh ‘Zeros’ Lộc không còn cất cao tiếng ‘gáy’ khi liên tục bị Ban tổ chức xử phạt, với đỉnh điểm là án treo chuột vĩnh viễn vào ngày 7/4 vừa qua.

Bỏ qua những ồn ào bên ngoài, các tuyển thủ GAM Esports càng đánh càng hay với đầu tàu Lê Duy ‘Levi’ Khánh cùng các mảnh ghép mà ban đầu người ta cứ ngỡ là ‘no hope’ (không có hy vọng).

Khoảnh khắc các thành viên GAM reo hò ăn mừng khi chức vô địch đã ở rất gần.

Levi cũng chính là người thi đấu xuất sắc nhất giai đoạn vòng bảng với 1.000 điểm MVP cá nhân. Trong khi đó, điểm yếu nhiều năm qua của GAM Esports ở đường dưới lại bất ngờ thi đấu xuất sắc ở mùa này với cặp đôi lần đầu tiên kết hợp cùng nhau Nguyễn Hoàng ‘Style’ Sơn và Trần Đức ‘Bie’ Hiếu.

Bản thân Style trước khi về đầu quân cho GAM cũng vướng vào lùm xùm chửi bậy trong một trận đấu rank có sự hiện diện của Quỷ vương Faker, người đi đường giữa huyền thoại thế giới. Dù vậy sau tất cả, Style lại thi đấu với một bộ mặt hoàn toàn khác so với hồi còn ở Saigon Buffalo.

Bước vào trận chung kết, Saigon Buffalo cho thấy họ là một tập thể đoàn kết, tiếp cận trận đấu một cách khôn ngoan. Đã có những thời điểm, Saigon Buffalo tiến rất gần tới chiến thắng nhưng chỉ một chút nóng vội đã khiến họ đánh mất tất cả.

Chung cuộc GAM Esports đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 để trở thành tân vương VCS Mùa Xuân 2021, sau hai mùa liên tiếp chứng kiến đối thủ Team Flash nâng cao chiếc khiên vô địch danh giá.

Theo thể thức của MSI năm nay, đại diện Việt Nam sẽ gặp đại diện Trung Quốc ở bảng A.

Ngoài tiền thưởng cho nhà vô địch, GAM Esports cũng sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế Mid-Season Invitational (MSI 2021), được tổ chức vào tháng 5 tới ở Iceland. Trước đó, hơi đáng tiếc cho Team Flash dù đã hai lần vô địch VCS, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã không thể tham dự một giải đấu quốc tế nào trong năm qua.

Cùng thời điểm, tại Trung Quốc, tân vương của LPL mùa này cũng đã được xác định. Trước một FunPlus Phoenix đang bay cao với phong độ ấn tượng của cặp đôi người Hàn Jang ‘Nuguri’ Ha Gwon và Kim ‘Doinb’ Tae Sang, Royal Never Give Up đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức trẻ của một tập thể với nhiều xáo trộn sau một mùa giải bết bát.

Chung cuộc, Royal Never Give Up giành chiến thắng 3-1 trước FunPlus Phoenix và đây cũng là khu vực cuối cùng tìm ra được nhà vô địch. Cùng với Royal Never Give Up, toàn bộ nhà vô địch của 12 khu vực đã được xác định để bước vào giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.

Phương Nguyễn