Những tựa game hay nhất 2020

Ori and the Will of the Wisps là tựa game với đồ họa 2D đẹp mắt. Game thủ sẽ hóa thân thành người giám hộ của khu rừng có tên là Ori trong một thế giới đầy sinh vật linh thiêng kỳ lạ. Ori sẽ trải qua cuộc hành trình gian nan để tìm cách hồi sinh cho cây thần, thứ mang lại sức sống cho cả khu rừng. Trong xuyên suốt hành trình, người chơi sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm, cảm động không chỉ riêng của Ori mà cả những nhân vật phản diện. Ảnh: USgamer.