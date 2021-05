Giải Liên quân mobile thế giới Arena of Valor World Cup (AWC) 2021 chính thức khởi tranh từ 19/6, Việt Nam có 3 đại diện tham dự

Việt Nam, 12/5/2021 - Giải đấu Arena of Valor World Cup (AWC) 2021 sẽ chính thức trở lại vào mùa hè này.

Đồng tổ chức bởi Tencent Games và Garena, AWC 2021 sẽ quy tụ các đội tuyển hàng đầu tại đấu trường quốc tế để cạnh tranh cho danh hiệu đội tuyển Liên Quân Mobile mạnh nhất thế giới và giành số tiền thưởng cao nhất trong tổng giải thưởng lên tới gần 12 tỷ đồng.

AWC 2021 sẽ diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 18/7 và được tổ chức trực tuyến nhằm tiếp tục cung cấp các nội dung thể thao điện tử hấp dẫn và kịch tính tới đông đảo khán giả của Liên Quân Mobile mà vẫn ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả thành phần tham dự. Để tận dụng tối đa lợi thế của định dạng kỹ thuật số, AWC 2021 sẽ mang tới bối cảnh chủ đạo là một không gian ảo vô cùng sống động, hứa hẹn mang lại cho người xem một trải nghiệm độc đáo và cuốn hút.

Giới thiệu các đội tuyển tài năng hàng đầu thế giới

AWC 2021 sẽ tiếp tục duy trì bản sắc của thể thao điện tử bộ môn Liên Quân Mobile, đó là mang đến cho người hâm mộ mức độ cạnh tranh tột đỉnh trong thể loại Đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) trên thiết bị di động. Năm nay, AWC sẽ có sự góp mặt của các đội tuyển hàng đầu đến từ tám khu vực gồm: Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Brazil. Riêng khu vực Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ có ba đại diện tham gia được lựa chọn từ các giải đấu chuyên nghiệp của từng khu vực tương ứng. Đại diện cho khu vực Việt Nam là ba đội tuyển có thứ hạng cao nhất tại giải Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2021 gồm Team Flash, Saigon Phantom và V Gaming.

Giải đấu được chia làm bốn giai đoạn gồm:

- Vòng bảng: Từ 19/6 đến 27/6

- Vòng tứ kết: Từ 30/6 đến 4/7

- Vòng bán kết: Từ 10/7 đến 11/7

- Chung kết: 18/7

Với tổng giải thưởng gần 12 tỷ đồng, AWC 2021 là một trong những giải đấu thể thao điện tử quốc tế có số tiền thưởng lớn nhất trong thể loại MOBA di động. Trong đó bao gồm 4,6 tỷ đồng cho nhà vô địch và 2,5 tỷ đồng cho vị trí Á quân.

Cột mốc mới của thể thao điện tử Liên Quân Mobile

Phiên bản năm 2021 của kỳ World Cup có thông điệp chủ đạo là “Fight Together, Rise Together”, hướng tới kêu gọi cộng đồng Liên Quân Mobile trên toàn thế giới cùng hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ đầy chông gai này. Bên cạnh đó, chủ đề năm nay cũng nhằm tri ân các đội tuyển, tuyển thủ cùng người hâm mộ đã luôn nồng nhiệt đóng góp và đồng hành cùng Liên Quân Mobile trong suốt những năm qua. Với giải đấu quốc tế đầu tiên được tổ chức vào năm 2017, Liên Quân Mobile vừa chính thức kỷ niệm 4 năm và bước sang năm thứ 5 trên chặng đường phát triển trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Các sự kiện của Liên Quân Mobile tiếp tục thuộc top phổ biến nhất trong hạng mục thể thao điện tử di động trên toàn cầu. Giải đấu AWC 2019 đã thu hút tổng cộng hơn 74,5 triệu lượt xem và hơn 855.000 lượt người xem trong cùng một thời điểm, tăng lần lượt 126% và 36% so với lần tổ chức tại Mỹ năm 2018.

Cùng bước vào thế giới ảo chân thực

Tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, AWC 2021 đưa khán giả vào một không gian ảo sống động được tạo nên từ tổng hợp các công nghệ sản xuất hiện đại. Vì vậy, dù phần lớn các đội tuyển sẽ thi đấu ở mỗi đầu cầu riêng biệt, công nghệ này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, cho phép các đội tuyển cùng xuất hiện ở chung một sân khấu, đồng thời tăng cường độ cạnh tranh của từng trận đấu và mang đến cho hàng triệu khán giả trên khắp thế giới một trải nghiệm chân thực nhất.

Tiếp nối thành công khi nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ giải quốc tế được tổ chức trực tuyến Arena of Valor International Championship (AIC) 2020, hàng loạt các nội dung chất lượng cao sẽ tiếp tục được phát triển để gửi tới người hâm mộ tại AWC 2021.

Đừng lỡ hẹn với AWC 2021

Các khán giả trên toàn thế giới có thể theo dõi toàn bộ giải đấu AWC 2021 theo hình thức trực tuyến. Tất cả các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng và sẽ được bình luận bằng 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt.

Các thông tin mới nhất về AWC 2021 sẽ được đăng tải và cập nhật tại:

Facebook: https://facebook.com/caothulqm

Youtube: https://bit.ly/3mdhiYX

Website: http://lienquan.garena.vn

Tải Liên Quân Mobile tại:

Google Play Store: https://bit.ly/3ohLp3b

Apple App Store: https://apple.co/2HsIVy6

VỀ GARENA

Garena là công ty phân phối và phát triển game hiện đang dẫn đầu trên toàn thế giới. Free Fire, tựa game đấu trường sinh tồn do Garena phát triển được công nhận là game di động nhiều lượt tải nhất trên thế giới năm 2019 và 2020, theo App Annie.

Garena được điều hành bởi những game thủ có cùng niềm đam mê, thấu hiểu sâu sắc những gì thế hệ người chơi game trẻ mong muốn. Được cấp bản quyền độc quyền và phát hành các tựa game toàn cầu - như Liên Quân Mobile, Call of Duty: Mobile và Liên Minh Huyền Thoại - tại các thị trường trên toàn thế giới, Garena dẫn đầu các trải nghiệm mang tính xã hội và giải trí cao thông qua game, khuyến khích cộng đồng tham gia và tương tác. Garena cũng là đơn vị tổ chức các giải đấu thể thao điện tử lớn nhất trên thế giới.

Garena thuộc tập đoàn Sea (niêm yết trên thị trường chứng khoán New York mã SE) - là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực internet và trải nghiệm người dùng. Bên cạnh Garena, các lĩnh vực kinh doanh quan trọng khác của Sea bao gồm thương mại điện tử - Shopee, và dịch vụ tài chính số - SeaMoney. Sứ mệnh của Sea là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng và các doanh nghiệp nhỏ thông qua công nghệ.

VỀ TENCENT

Tencent Games là nền tảng chơi game đem lại doanh thu lớn nhất thế giới. Đây cũng là một công ty chuyên biệt về game thuộc đẳng cấp thế giới trực thuộc Tencent Holdings Limited (SEHK 700), công ty tập trung phát triển và phân phối các sản phẩm game chất lượng AAA tới hàng trăm triệu game thủ thông qua các nền tảng phổ biến và được ưa chuộng nhất thế giới. Tencent đã xây dựng được mối quan hệ đối tác chiến lược vững bền với Epic Games, Riot, Supercell và các công ty game hàng đầu khác để đưa các tựa game hàng đầu của họ tới thị trường game lớn nhất thế giới - Trung Quốc. Tencent Games luôn quan tâm tới việc tạo ra các trải nghiệm giải trí tương tác có chất lượng cao, hấp dẫn và thú vị cho nhiều bộ phận đối tượng khán giả (người dùng) thông qua nhiều sản phẩm trò chơi trực tuyến đa dạng. Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc và Palo Alto, California, Mỹ.

Phương Dung