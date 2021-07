Hello Kitty và các ngôi sao Sanrio đã đến Việt Nam

Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo, trò chơi được ủy quyền chính thức từ SANRIO nay đã đến Việt Nam và chính thức mở Đăng Ký Trước!

Nếu bạn đã từng biết đến và yêu thích Hello Kitty, Gudetama, Pompompurin, My Melody, Cinnamoroll… thì giờ đây bạn sẽ có cơ hội được bầu bạn và cùng xây dựng nên vùng đất diệu kì với những ngôi sao đáng yêu trên trong trò chơi “Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo”.

“Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo” là trò chơi do Sanrio (SANRIO CO., LTD.) ủy quyền và hợp tác phát triển với công ty Access Bright Inc. Tại các khu vực như Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, trò chơi được đại diện bởi Wanin International Co. Ltd. Đến với thị trường Việt Nam, tựa game sẽ được đại diện kinh doanh bởi Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Mcorp. Với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao Sanrio kinh điển như Hello Kitty, My Melody, Gudetama, Little Twin Stars, Pompompurin, Cinnamoroll… tựa game hứa hẹn sẽ mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm thú vị và đặc sắc.

Trước khi trò chơi được chính thức ra mắt, chắc hẳn người hâm mộ sẽ không khỏi háo hức mong chờ. Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình đó, nhà phát hành đã chính thức mở sự kiện “Đăng Ký Trước”. Đây được coi là sự kiện đầu tiên của trò chơi, với vô vàn những ưu đãi đặc biệt và phần quà hấp dẫn chỉ có trong dịp này. Hãy nhanh chân tham gia để tự tin khám phá vùng đất của “Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo”.

Sự kiện "Đăng Ký Trước" như một lời chào từ các ngôi sao Sanrio gửi tới người hâm mộ đã luôn dành tình cảm cho các nhân vật. Cũng vì thế, quy tắc của sự kiện cũng rất đơn giản, giúp người chơi có thể dễ dàng nhận được các phần quà. Trong thời gian diễn ra sự kiện, số người đăng ký trước đạt mốc dự định thì tất cả người chơi đã tham gia sẽ đều nhận một phần thưởng tương ứng.

Đừng chần chừ nữa! Cùng chia sẻ và mời bạn bè tham gia "Đăng Ký Trước" nào , để tất cả đều sẽ nhận được phần quà xứng đáng.

Người chơi yêu thích các ngôi sao của Sanrio có thể tương tác trên các trang cộng đồng của game để không bỏ lỡ các tin tức mới nhất. Và đừng quên chia sẻ với bạn bè để cùng nhận được những phần quà độc đáo từ “Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo” nhé! Chỉ cần bạn nhấn like trên trang Fanpage Facebook hoặc đăng ký trước tại Landing, bạn sẽ có cơ hội nhận vô vàn những vật phẩm như Vé quay trứng Gacha, Vàng, Công Trình bản giới hạn... Tất cả đều đang đợi bạn khám phá!

“Hello Kitty Công Viên Huyền Ảo” dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay. Còn vô vàn sự kiện thú vị và phần quà hấp dẫn đang đợi bạn. Nhanh đăng ký ngay thôi nào!



Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Mcorp.

Địa chỉ: B4-12A, Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

