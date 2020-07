Hướng dẫn đặt hàng trước Xbox Series X

Một số nhà bán lẻ đang cho phép người dùng đăng ký để được thông báo khi Xbox Series X có sẵn.

Kể từ khi Xbox Series X được xác nhận tại Giải thưởng trò chơi (The Game Awards) năm ngoái, Microsoft đã hé lộ khá nhiều thông tin về Console thế hệ tiếp theo. Chúng ta được thấy bộ điều khiển Xbox Series X trông như thế nào, tìm hiểu chi tiết về bản dựng, thông số kỹ thuật và cách Xbox Series X sẽ xử lý khả năng tương thích ngược.

Xbox Series X dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay và mặc dù chưa có sẵn để đặt hàng trước, nhưng người dùng vẫn có thể đăng ký nhận thông báo tại một số nhà bán lẻ khác nhau.

Microsoft giới thiệu các tính năng chi tiết của Xbox Series X trong showcase diễn ra vào đêm 23/7.

Khi nào Xbox Series X sẽ có sẵn để đặt hàng trước?

Mặc dù không có ngày đặt hàng trước chính xác cho Xbox Series X, một số nhà bán lẻ cho phép người dùng đăng ký để được thông báo khi Xbox Series X có sẵn. Best Buy, GameStop,Target cho phép nhận thông báo tức thời khi hàng lên kệ còn Amazon, Walmart có thể đăng ký giữ chỗ nhưng không có tùy chọn đăng ký đặt hàng.

Tất nhiên, Microsoft có thể thông báo ngày đặt hàng Xbox Series X trước thời hạn để người dùng không phải lo lắng về việc đơn đặt hàng trước, giống như Sony đã làm với PS5.

Ngày phát hành Xbox Series X?

Rất may, Xbox Series X sẽ phát hành vào cuối năm nay – cụ thể là trong kỳ nghỉ lễ 2020. Sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đặt ra một số câu hỏi về tiến độ sản xuất và khả năng trì hoãn, Microsoft đã không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào.

Trên thực tế, rất có thể tháng 11 sẽ là tháng phát hành của Series X, theo Bloomberg. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, CFO của Microsoft, bà Amy Hood, đã xác nhận một từ duy nhất là “Có” cho câu hỏi liệu Xbox Series X kịp ra mặt trong tháng 11.

Xbox Series X sẽ có giá bao nhiêu?

Hiện chưa có giá bán chính thức cho Xbox Series X. Mặc dù được tiết lộ từ nhiều tháng trước, kế hoạch của Microsoft đã trì hoãn tiết lộ giá và mở đơn đặt hàng trước cho đến khi khách hàng có thể biết chắc chắn họ đang trả tiền cho cái gì.

Đáng nói hơn, diễn biến phức tạp của đại dịch đã khiến các sự kiện game và công nghệ như E3 hay Gamecon phải hủy bỏ. Microsoft cũng mất đi cơ hội để người dùng sờ tận tay và trải nghiệm các tính năng của bản Demo trước khi công bố giá bán cụ thể.

Dù Microsoft tự tin mức giá đưa ra là hợp lý nhưng nhiều người tin rằng Xbox Series X sẽ ở mức cao hơn bình thường. Có một số nguồn tin cho rằng giá bán lẻ cho thiết bị Console mới này là 499 USD hoặc 499 EUR nhưng chưa có xác nhận chính thức từ Microsoft.

Có gì mới ở Xbox Series X?

Sau Xbox One X, Microsoft đã sẵn sàng để một lần nữa có Consloe mạnh mẽ nhất trên thị trường. GPU của nó có sức mạnh 12 teraflop, nhiều hơn khoảng 1 teraflop so với những gì RTX 2080 Super của Nvidia có khả năng.

Xbox Series X có thể hiển thị 4K thực, hiệu suất lên tới 120 khung hình mỗi giây và lưu trữ các trò chơi trên ổ SSD tùy chỉnh 1TB. Xbox Series X sẽ sử dụng thẻ lưu trữ có thể mở rộng riêng để mở rộng dung lượng SSD của Console.

Bộ nhớ SSD sẽ được yêu cầu cho các trò chơi chỉ dành cho Xbox Series X, mặc dù vậy người dùng vẫn có thể sử dụng ổ cứng ngoài của Xbox One. Những ổ cứng ngoài được sử dụng để lưu trữ và chơi các trò chơi tương thích ngược từ Xbox One X, Xbox One S, Xbox 360 và Xbox original.

Người dùng cũng có thể lưu trữ các trò chơi Series X trên ổ cứng ngoài và sau đó chuyển sang bộ lưu trữ Series X để chơi. Mọi trò chơi có thể chơi trên Xbox One cũng có thể chơi được trên Xbox Series X và những người sở hữu Xbox One có thể chơi các trò chơi mới của Microsoft trong vài năm tới.

