Kết thúc Vòng Bảng Yomost ĐTST Mùa Xuân 2021: Sói Thần bảo toàn vị trí top 1, HEAVY vẫn là “ông hoàng Booyah!”

Lượt về vòng bảng Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 đã tìm ra 6 đại diện xuất sắc đi thẳng vào vòng chung kết của giải

Trải qua 2 ngày thi đấu cuối cùng, vòng bảng giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 đã chính thức khép lại khi các đội tuyển hoàn thành đủ 48 trận thi đấu. Các đội tuyển nằm trong top 6 trên bảng xếp hạng không chỉ giành quyền đi thẳng vào vòng chung kết mà còn kiếm được một lượng điểm cộng vô cùng quan trọng. Trong khi đó, 12 đội tuyển còn lại sẽ tiếp tục tham gia vào vòng Play-Off diễn ra vào ngày 20 & 21.03.2021 để cạnh tranh 6 suất còn lại cho ngày chung kết.

Bảng xếp hạng sau vòng bảng Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021

Dưới đây là các thông tin nổi bật sau vòng bảng giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021:

Lộ diện 6 đội tuyển đầu tiên tham dự vào chung kết Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021

Sau 48 trận đấu tại vòng bảng, các đội tuyển thuộc top 6 trên bảng xếp hạng đã nắm chắc trong tay cơ hội đến với vòng chung kết của giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021. 6 đội tuyển được gọi tên bao gồm: God Of Wolf, HEAVY, V Gaming, Burst The Sky, HQ Esports và Team Flash.

6 đội tuyển vào thẳng vòng chung kết sẽ nhận được một lượng lớn điểm cộng

Có thể nói, 6 cái tên đầu tiên tham dự vào vòng chung kết đều là những đội tuyển quá quen thuộc với giải Đấu Trường Sinh Tồn như đương kim vô địch HEAVY hay V Gaming - đội tuyển từng 2 lần liên tiếp đăng quang tại giải. Team Flash có thể nói là đội tuyển đáng chú ý trong ngày thi đấu cuối cùng khi phải nỗ lực cạnh tranh vị trí top 6 với Box Gaming. Phải tới ván thi đấu cuối cùng, với 6 kills và 1 Booyah! đã giúp Team Flash vượt qua Box Gaming để nằm trong top 6 trên bảng xếp hạng.

Đương kim vô địch HEAVY trong ngày thi đấu cuối cùng có phần “đuối sức” hơn so với trước khi liên tục dừng chân sớm hoặc không kiếm được nhiều điểm hạ gục sau mỗi ván đấu. Tuy vậy, chức danh “ông hoàng Booyah!” của team vẫn được bảo toàn khi không đội tuyển nào có thể vượt qua 12 lần giành Booyah! của team HEAVY.

“Sói Thần” God Of Wolf “càn quét” BXH sau vòng bảng

Đội tuyển God Of Wolf thực sự đã có thời gian thi đấu vô cùng “thăng hoa” tại vòng bảng Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 với rất nhiều thành tích nổi bật. Đầu tiên có thể kể tới việc God Of Wolf giữ vững vị trí top 1 BXH của mình tại cả lượt đi và lượt về vòng bảng. Tiếp theo đó, God Of Wolf cũng là đội tuyển sở hữu lượng kill nhiều nhất với 294 điểm hạ gục là 10 Booyah!.

GOW.Evilsta vượt qua HQ.NeoNao để giành vị trí top 1 trên bảng xếp hạng thành tích cá nhân

Không chỉ dừng lại ở đó, đội hình God Of Wolf còn gây ấn tượng trên bảng xếp hạng thành tích cá nhân của các tuyển thủ khi Evilsta trở thành MVP của vòng bảng với 92 điểm hạ gục. Các thành tích trên chứng minh nỗ lực của đội hình God Of Wolf trên con đường chinh phục chức vô địch. Với phong độ hiện tại của các “Sói Thần”, đây hoàn toàn có thể là một ứng cử viên vô cùng sáng giá trong việc lật đổ ngôi vị của HEAVY và đăng quang tại Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021.

Cuộc đua giành 6 tấm vé cuối cùng vào vòng chung kết

12 đội tuyển nằm ngoài top 6 sẽ tiếp tục thi đấu thêm 2 ngày tại vòng Play-Off để tìm ra 6 cái tên còn lại trong danh sách tham dự vòng chung kết Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021. Thứ hạng của các đội tuyển tại vòng bảng cũng quyết định lượng điểm cộng mà họ nhận được khi tham gia vào vòng Play-Off.

Trung Đoàn Free Fire thi đấu vô cùng thăng hoa trong ngày 12 để đem về giải Yomost Team Of The Day

Ngày thi đấu cuối cùng cho thấy sự nỗ lực vượt trội của các đội tuyển top dưới khi Phú Quý liên tục “quét map” còn Trung Đoàn Free Fire lần đầu tiên đạt được Booyah! và cũng giành luôn giải Yomost Team Of The Day. Dù không nằm trong top 6 để tiến thẳng vào chung kết song sự nỗ lực của các đội tuyển để nâng cao thành tích giúp vòng Play-Off trở nên “dể thở” hơn cũng chứng minh được quyết tâm chiến thắng của các team.

Danh sách 12 đội tham dự vào vòng Play-Off

Box Gaming, Step Up Gaming, Phú Quý và Trung Đoàn Free Fire đang là 4 cái tên nổi bật tại vòng Play-Off. Tại Vòng bảng, các đội tuyển trên có phần thi đấu khá mờ nhạt song những ngày cuối, sự bùng nổ và nỗ lực khi thi đấu của các đội tuyển ngày càng rõ rệt hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào màn thể hiện mãn nhãn của các team trên tại vòng Play-Off.

Vòng Play-Off của giải Yomost Đấu Trường Sinh Tồn mùa Xuân 2021 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20 & 21.03.2021 trên các kênh sóng của Huyền Thoại Sinh Tồn.

