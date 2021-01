Lộ diện 6 game mobile kiếm trên 1 tỷ USD trong năm 2020

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có tới 6 game mobile kiếm được trên 1 tỷ USD trong năm 2020 vừa qua, trong đó có hai game kiếm trên 2 tỷ USD.

PUBG Mobile là game đạt doanh thu cao nhất thế giới năm 2020 (nguồn: Sensor Tower)

Ngành game có thể xem là một trong những ngành có cú hích tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong mùa dịch Covid-19. Báo cáo mới đây của Sensor Tower ước tính rằng thị trường game toàn cầu đã đem về 75,4 tỷ USD trong năm qua, tăng 19,5% so với năm 2019.

Năm 2019 và 2018, chỉ có 3 game mobile kiếm trên 1 tỷ USD. Năm 2020, con số này là 6 tựa game.

Trong đó, chi tiêu cho game đã đạt đỉnh vào tháng 7 với 7 tỷ USD và ổn định ở mức 6,6 tỷ USD trong tháng 11. Các thị trường được hưởng lợi nhất ở mùa dịch chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Đặc biệt là với Hoa Kỳ khi Covid-19 chưa được khống chế và người dân vẫn phải cách ly tại nhà, dẫn tới tăng trưởng kỷ lục 30,4% so với năm 2019.

Trong câu lạc bộ tỷ đô của năm 2020, PUBG Mobile là game có thành tích số 1 với doanh thu 2,6 tỷ USD, tăng 64,3% so với năm 2019. Xếp ngay sau là Honor of Kings (Liên Quân Mobile) với 2,5 tỷ USD doanh thu, tăng 42,8% so với năm trước.

Một cái tên khác có thể khiến nhiều người bất ngờ là Pokemon Go. Trò chơi này ghi nhận tăng trưởng tốt chưa từng có, tăng 31,5% lên 1,2 tỷ USD, chủ yếu là nhờ nhà phát triển Niantic đã tung ra nhiều bản cập nhật để game thủ có thể bắt pokemon tại nhà.

Hai cái tên còn lại là Coin Master và Roblox thậm chí còn tăng trưởng gấp đôi so với năm 2019, theo Sensor Tower.

Về từng khu vực, Trung Quốc hiện vẫn đóng góp tới 46,4% doanh thu cho 5 tựa game nói trên dù thống kê của Sensor Tower thậm chí còn chưa tính đến phần doanh thu ngoài ở các store bên thứ ba.

Phương Nguyễn (theo VentureBeat)