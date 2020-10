Lý giải hiện tượng game Genshin Impact thu hút 10 triệu người chơi

Genshin Impact đã thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn trên quy mô toàn cầu với 10 triệu người đăng ký trước.

Genshin Impact nhìn qua không có vẻ gì đặc biệt, nhưng lại hấp dẫn bởi gameplay độc đáo

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cộng đồng game thủ Việt đã trải qua những đợt siêu cơn sốt vì các game mới ra mắt. Đầu tiên là Among Us và Liên Minh: Tốc Chiến, sau đó là đến Genshin Impact vừa có mặt trên PC, iOS, Android lẫn PS4.

Khác với những sản phẩm nổi tiếng như Tốc Chiến hay vụt sáng sau một đêm như Among Us, Genshin Impact âm thầm nhưng đã gặt hái được thành công lớn nhất trong lịch sử đối với một game online Trung Quốc phát hành ra nước ngoài, theo nhận định của giới chuyên môn.

Ở ngày đầu phát hành, Genshin Impact đã có hơn 110.000 người xem cùng lúc trên Twitch. Phiên bản trên iOS của trò chơi ngay lập tức leo lên hạng 2 ở App Store Trung Quốc, chỉ sau TikTok. Theo Qimai Data, chỉ riêng phiên bản iOS đã đem về doanh thu khoảng 1,84 triệu USD ở ngày đầu phát hành cho nhà phát triển.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với một trò chơi mà nhìn qua không có gì khác các game Nhật Bản? Ngay từ khi tung ra trailer, Genshin Impact đã phô diễn một thế giới hoạt hình không khác gì tượng đài The Legend of Zelda: Breath of the Wild của Nintendo (Nhật Bản). Trò chơi này còn là một game gatcha, nôm na là quay tướng may mắn trúng thưởng.

Sản phẩm này có nét hao hao The Legend of Zelda: Breath of the Wild của Nhật Bản.

Tóm lại, mọi yếu tố đều chỉ ra rằng Genshin Impact khó mà lấy lòng người chơi phương Tây, vốn dĩ rất không thích kiểu game gatcha hút máu và không hẳn thích anime. Nhưng Genshin Impact đã làm được điều mà ai cũng cảm thấy khó tin khiến báo giới phương Tây ngạc nhiên, game thủ nước ngoài không tiếc lời khen ngợi còn các streamer thậm chí đốt tiền hết mình vào trò chơi này.

Không giống Among Us chỉ nổi khi có streamer nổi tiếng quan tâm, Genshin Impact tạo được ấn tượng và thu hút người chơi bởi chính nội tại của sản phẩm. Đây là một game online thực sự hấp dẫn, cuốn hút với một nền đồ họa bắt mắt nhưng quan trọng là thiết kế rất hợp thời.

Cũng không như người đồng hương Age of Wushu, Genshin Impact không quá phức tạp nhưng lại đủ độ sâu để giữ chân người chơi lâu. Điểm nhấn của Genshin Impact là thế giới mở rộng lớn để người chơi tha hồ khám phá với kiểu điều khiển độc nhất vô nhị 4 nhân vật không cùng lúc.

Số lượng nhân vật nhiều kết hợp hệ thống thuộc tính tương khắc (tạm gọi ngũ hành), Genshin Impact đẩy người chơi vào một hệ thống chiến đấu phải có sự tính toán nhất định thay vì tự động đánh mì ăn liền như các game online khác.

Đây vẫn là một game online nhập vai cơ bản với đồ đạc phân cấp mạnh yếu

Những người đã từng chơi Granado Espada chắc hẳn rất nhớ kiểu điều khiển 3 nhân vật cùng lúc của game này, đôi khi gây ra sự khó khăn cho người chơi vì phải thao tác quá nhiều. Vì thế, Genshin Impact chỉ cho phép điều khiển một nhân vật nhưng được quyền đổi qua lại giữa 4 nhân vật. Trong tương lai, nhà phát triển hứa hẹn sẽ mở rộng con số này lên 8 nhân vật.

Ngoài ra, Genshin Impact dù là một game gatcha, nhưng trò chơi này không ép buộc bạn phải bỏ tiền chừng nào bạn muốn. Nói cách khác, thiết kế màn chơi của game với độ khó đủ để người chơi miễn phí vẫn có thể chơi tiếp chứ không như nhiều game online free-to-play khác.

Như vậy nếu chỉ dựa vào đồ họa và cách chơi, cũng đâu thiếu game có thể thành công như vậy và hơn thế. Tất nhiên nhà phát triển của Genshin Impact hiểu rất rõ điều này, nên họ đã có một kế hoạch truyền thông tiếp thị bài bản từ lúc được hé lộ vào năm ngoái. Kết quả là hơn 100 triệu USD đã được ném ra kể từ lúc phát triển đến giờ, theo tờ SCMP.

Điều quan trọng là Genshin Impact hỗ trợ 12 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt với 4 ngôn ngữ lồng tiếng khác nhau. Phần ngôn ngữ và âm thanh được chú trọng cho thấy nhà phát triển hiểu cách làm thế nào để một game online phát hành toàn cầu thành công ở thời đại này.

Phương Nguyễn