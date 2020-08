Mảng game online mang về 127 tỷ đồng cho Tencent trong quý 2

Doanh thu trò chơi trực tuyến (game online) của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong quý 2 là 38,29 tỷ NDT (khoảng 127 tỷ đồng), tăng tới 40%.

Chiều ngày 12/8, Tencent đã công bố báo cáo kết quả hoạt động quý 2 với doanh thu đạt 114,9 tỷ NDT, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (88,821 tỷ NDT). Lợi nhuận ròng của Tencent trong quý 2 là 33,11 tỷ NDT.

Trong số đó, doanh thu trò chơi trực tuyến là 38,29 tỷ NDT, tăng tới 40%.

Tại Trung Quốc, thời gian chơi game trên smartphone của người dùng đã tăng lên so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm so với tháng trước do tính thời vụ. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng tác động khá nhiều đến thời gian online của người dùng.

Phần lớn doanh thu ở mảng game đến từ các trò chơi như PUBG Mobile, Vương Giả Vinh Diệu (Liên Quân Mobile). Cũng trong quý 2, Tencent đã ra mắt tựa game chiến thuật Đấu Trường Chiến Ca (Warsong Arena), Nhất Nhân Chi Hạ (Under One) và Hoang Dã Loạn Đấu (Wild Fight).

Đáng chú ý, Hoang Dã Loạn Đấu do Supercell phát triển đã đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống iOS tại Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Khả năng rất cao, tựa game này sẽ sớm có phiên bản hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Supercell đã rút khỏi thị trường Việt Nam từ tháng 5/2019, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những công ty phát hành game xuyên biên giới.

Trên thị trường quốc tế, với sự ra mắt của các trò chơi mới và sự gia tăng thời gian sử dụng của người dùng trong thời gian ở nhà, số lượng tài khoản hoạt động hàng tháng của Tencent Games đã tăng lên đáng kể.

Cũng trong báo cáo vừa được công bố, hầu hết các mảng kinh doanh của Tencent như mạng xã hội, dịch vụ giá trị gia tăng, kỹ thuật số, Fintech, dịch vụ lưu trữ đám mây... đều có chỉ số tăng trưởng từ 13 đến 40%.

Điệp Lưu