Ngành công nghiệp game toàn cầu sẽ cán mốc doanh thu 159 tỷ USD trong năm 2020

Dù bị chi phối bởi nhiều yếu tố, thị trường game toàn cầu vẫn có những dấu hiệu tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà và game là loại hình giải trí ưa thích được lựa chọn.

Dù thị phần eSports bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các giải đấu tạm hoãn, nhiều hệ thống cửa hàng bán lẻ linh phụ kiện máy chơi game cũng phải đóng cửa, nhưng thị trường trò chơi toàn cầu vẫn có những dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng dự kiến 9,3% so với năm ngoái.

Theo báo cáo phân tích thị trường từ Newzoo, dữ liệu này không bao gồm nguồn thu từ quảng cáo trong trò chơi (tăng 59% trong thời gian bùng phát COVID-19, theo Unity) và các giao dịch thiết bị Console giữa người tiêu dùng. Trên thực tế, quảng cáo trong game (in-app) cũng là một nguồn thu đáng kể, mang về 3 tỷ USD tại thị trường Mỹ trong năm 2019.

Dự báo doanh thu thị trường game toàn cầu trong năm 2020. Nguồn: Newzoo

Trong số 7,8 tỷ người trên hành tinh, có 4.2 tỷ người (53,6%) có kết nối Internet, 2,69 tỷ người sẽ chơi trò chơi điện tử trong năm nay và Newzoo dự đoán con số này sẽ đạt 3 tỷ vào năm 2023. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi thị trường game toàn cầu vẫn luôn có chỉ số tăng trưởng duy trì, dù bị chi phối bởi nhiều yếu tố.

Tất cả các phân khúc trò chơi đều có sự gia tăng, nhưng thị phần game mobile tăng đáng kể nhất với doanh thu dự kiến 77,2 tỷ USD trong năm 2020, tăng 13,3% mỗi năm. Đây vẫn là mảnh đất màu mỡ chưa được khai phá hết khi mới có 38% người dùng di động chịu chi cho các tựa game trên nền tảng này.

Trong khi đó, mảng Console được dự báo tăng 6,8% mỗi năm lên 45,2 tỷ USD, với hơn 729 triệu người chơi trên toàn cầu. Mức độ tăng trưởng trong phân khúc này đã chậm lại đáng kể so với năm 2018. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lộ trình ra mắt của các máy chơi game thế hệ tiếp theo bị trì hoãn dẫn đến chỉ số tiêu dùng thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Cuối cùng, trò chơi PC, được thúc đẩy bởi 1,3 tỷ người chơi, sẽ tăng 4,8% hàng năm lên 36,9 tỷ USD vào năm 2020. Không giống như Console, các bản game phát hành mới cho PC hiếm khi đạt doanh thu yêu cầu. Bù lại, hệ sinh thái game trên PC gần như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong giai đoạn nửa đầu năm nên vẫn duy trì được chỉ số ổn định.

Trên cả 3 phân khúc (PC, Console và di động), gần một nửa chỉ số tiêu dùng đến từ Trung Quốc và Mỹ trong năm nay. Song chỉ số này sẽ được thúc đẩy bởi những thị trường mới nổi, ở các khu vực như Mỹ Latinh và châu Á-Thái Bình Dương trong những năm tới.

Lưu Điệp