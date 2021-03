Người chơi Free Fire sẽ chiến đấu sinh tồn như những chiến binh Titan thông qua sự kết hợp mới

Sự kết hợp mới nhất của Garena sẽ mang đến cho người chơi cơ hội chiến đấu trong trang phục và quân đoàn giống như bộ phim Chiến binh Titan trong Free Fire.

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Garena chính thức thông báo về sự kết hợp giữa Free Fire và Chiến Binh Titan hiện đã được đưa vào trò chơi bắn súng sinh tồn trên di động. Sự hợp tác toàn cầu mới sẽ tạo cơ hội giúp người chơi đấu tranh cho sự tồn tại của nhân loại tương tự như nội dung của bộ phim Attack on Titan (Đại Chiến Titan) - bao gồm cả những hình ảnh người khổng lồ ăn thịt người - sẽ bắt đầu cuộc xâm lược Free Fire.

Từ nay đến tháng 4, người chơi sẽ có cơ hội chìm đắm trong trải nghiệm với trò chơi Attack on Titan độc quyền, bao gồm trang phục và trang bị vũ khí mới, sự kiện mới, cũng như chế độ chơi mới đặc biệt.

Chiến đấu chuẩn phong thái Đại Chiến Titan

Người chơi sẽ có cơ hội chiến đấu theo phong cách đặc trưng của Đại Chiến Titan thông qua các vật phẩm thời trang lấy cảm hứng từ bộ truyện. Chúng sẽ bao gồm đồng phục mang tính biểu tượng của Binh Đoàn - niềm hy vọng của nhân loại. Các trang phục sẽ có phù hiệu Đôi Cánh Tự Do của Binh đoàn được hiển thị một cách đầy tự hào trên áo khoác và sẽ có sẵn cho cả nam và nữ.

Người chơi cũng sẽ có cơ hội chiến đấu trong vai trò của các quái vật Titan. Họ sẽ có khả năng lựa chọn cả trang phục Titan Thiết giáp, một trong số những Titan nổi tiếng nhất của loạt phim.

Một bộ skin súng mới cũng được ra mắt. Người chơi sẽ không thể bỏ lỡ giao diện Đại Chiến Titan của P90 và M1014, chắc chắn sẽ gây run sợ kể cả với những trái tim dũng cảm nhất khi thấy thiết kế đáng sợ của chúng.

Đặc biệt hơn nữa, người chơi có thể lựa chọn Free Fire MAX - phiên bản nâng cấp của Free Fire với đồ họa cực đẹp - để tận hưởng những hiệu ứng mãn nhãn khi của những vật phẩm kể trên.

Đắm chìm vào các tính năng trong trò chơi và chế độ chơi mới

Đối với với các tính năng trong trò chơi và chế độ chơi mới, Người chơi sẽ có cơ hội được đắm chìm trong sự kiện này thông qua một loạt các tính năng, vật phẩm trong trò chơi và những bí mật ẩn giấu. Chúng sẽ bao gồm các yếu tố phổ biến nhất của Free Fire, chẳng hạn như Hòm Thính hay Máy bay.

Một chế độ chơi mới đặc biệt dựa trên sự kiện Đại Chiến Titan cũng sẽ có trong Free Fire để đánh dấu cao trào vào ngày 27 tháng 3. Thông tin chi tiết sẽ được hé lộ trong những tuần tới.

