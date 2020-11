Fortnite sắp quay lại iPhone nhưng không còn miễn phí

Dịch vụ game streaming GeForce Now của Nvidia cho phép người dùng iPhone, iPad chơi game Fortnite ngay trên trình duyệt mà không cần ứng dụng.

Ảnh: Nvidia

Nvidia hôm 19/11 thông báo dịch vụ game streaming GeForce Now đã có mặt trên iPhone, iPad thông qua trình duyệt Safari. Điều này đồng nghĩa người dùng Apple cuối cùng có thể sớm được chơi game chất lượng console, trong đó có cả các tựa game đã bị Apple cấm như Fortnite của Epic Games.

Các dịch vụ game streaming từ Google, Microsoft và Nvidia cho tới nay chưa xuất hiện trên thiết bị Apple vì quy định nghiêm ngặt của App Store. Nvidia học tập Amazon khi đi “đường vòng” và kích hoạt dịch vụ trên trình duyệt Safari. Như vậy, nó không cần tới ứng dụng và cũng thoát khỏi sự kiểm soát của App Store.

GeForce Now là dịch vụ thuê bao với mức phí từ 499 USD/tháng, bao gồm các tựa game nổi tiếng như “Assassin’s Creed Valhalla” và “Destiny 2 Beyond Light”. Chúng thường được chơi trên máy tính hoặc game console của Sony, Microsoft. Nếu muốn chơi, người dùng phải sử dụng điều khiển (controller) kết nối qua Bluetooth, không tương thích với bàn phím hay chuột. Tuy nhiên, Nvidia cho biết, phiên bản Fortnite trên GeForce Now không cần tới controller. Nvidia chưa công bố ngày phát hành cụ thể của phiên bản Fortnite đã được điều chỉnh này.

Fortnite là một trong số các game miễn phí phổ biến nhất trên kho ứng dụng Apple cho tới tháng 8. Đó là khi Epic Games cập nhật ứng dụng, bao gồm dịch vụ xử lý thanh toán riêng để mua sắm trong ứng dụng. Trong khi đó, Apple yêu cầu tất cả ứng dụng iPhone đều phải dùng dịch vụ xử lý thanh toán của hãng và trả cho Apple 30% đối với các giao dịch mua sắm trong ứng dụng. Do vậy, “táo khuyết” đã cấm game và hai bên đưa nhau lên tòa án.

Microsoft cũng có dịch vụ tương tự mang tên xCloud, chỉ dành cho điện thoại Android. Microsoft có thể đi chung đường với Amazon và Nvidia khi xây dựng phiên bản web cho ứng dụng.

Du Lam (Theo CNBC, Fortune)