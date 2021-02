Người khổng lồ ăn thịt người xâm nhập vào thế giới Free Fire trong lần hợp tác mới nhất với Đại chiến Titan

Việt Nam, 4 tháng 2, 2021 – Garena chính thức thông báo sự hợp tác toàn cầu với Kodansha đem Đại chiến Titan vào Free Fire. Việc hợp tác này giúp hợp nhất series anime đình đám của Nhật Bản với vũ trụ mobile game nổi tiếng. Điều này cũng xây dựng trên chiến thuật của Garena để đánh giá trải nghiệm của người chơi với Free Fire bằng cách kết hợp với một số cái tên đình đám. Dự kiến sự kiện hợp tác này sẽ diễn ra vào tháng ba.

Free Fire tiếp tục chiều lòng người chơi bằng những nội dung đầy hấp dẫn

“Người chơi Free Fire sớm sẽ được chiến đấu giống như cách mà các chiến binh trong bộ anime viễn tưởng hiện đại chiến đấu. Series này đã khơi dậy trí tưởng tượng trên nhiều quốc gia với nhịp truyện độc đáo và thể loại nhập vai; chúng tôi rất vui khi có thể đem điều này vào vũ trụ Free Fire.” Harold Teo, nhà sản xuất Free Fire tại Garena cho biết.

Người chơi có thể mong đợi điều gì?

Lần hợp tác này với Đại chiến Titan của Free Fire sẽ đem lại cho người chơi cơ hội tốt nhất để trải nghiệm lối chiến đấu được truyền cảm ứng bởi series trong tháng ba tới. Fan của Đại chiến Titan có thể mong đợi được tham gia trận chiến với màu sắc của bộ phận Binh đoàn, cũng như trang phục lấy cảm hứng từ những Titan ăn thịt người đáng sợ. Cũng sẽ có nhiều nội dung hợp tác độc quyền khác, bao gồm skin súng và các vật phẩm cùng bộ sưu tập trong trò chơi.

Đặc biệt hơn nữa, người chơi có thể lựa chọn Free Fire MAX - phiên bản nâng cấp của Free Fire với đồ họa cực đẹp - để tận hưởng những hiệu ứng mãn nhãn khi “trang bị” cho nhân vật game của mình vật phẩm Đại Chiến Titan.

Xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến thuật của Free Fire

Sự hợp tác của Garena với Đại chiến Titan dựa trên chiến thuật đánh giả trải nghiệm của người chơi Free Fire qua các lần hợp tác với một số tên tuổi nổi tiếng. Gần đây nhất, Garena đã thông báo hợp tác với series phim truyền hình Money Heist (Phi vụ triệu đô) của Netflix và cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo trong Free Fire.

Giống như Đại chiến Titan, Free Fire là một trong những tựa game nổi tiếng nhất thế giới trong thể loại game bắn súng. Chúng tôi tin tưởng rằng người chơi toàn cầu của trò chơi sẽ tận hưởng sự hợp tác này.

Thông tin mới nhất về Free Fire x Đại chiến Titan, theo dõi chúng tôi tại:

- Facebook: Garena Free Fire

- YouTube: Free Fire Official

- Tiktok: Garena Free Fire VN

- Instagram: freefirevnofficial

Free Fire có thể được tải trên Apple iOS App và Google Play, Free Fire MAX có thể được tải trên Apple iOS App và Google Play.

Về Garena

Garena là công ty dẫn đầu trong việc phát triển và phát hành game ở Đông Nam Á, Đài Loan và châu Mỹ Latinh, cùng với đó là sự phát triển không ngừng ở thị trường toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về Garena, xin hãy truy cập https://www.garena.com.

Based on the manga "Shingeki no Kyojin" by Hajime Isayama originally serialized in the

monthly BESSATSU SHONEN magazine published by Kodansha Ltd.

©Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights

Reserved.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thu Trang, thutrang.nguyen_mkt@ved.com.vn

An Nhiên