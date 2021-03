Những game thành công nhất trong mùa dịch Covid-19

Covid-19 càn quét khiến doanh thu của nhiều ngành nghề sụt giảm nghiêm trọng, nhưng nó gần như không có ảnh hưởng nào đáng kể đến ngành công nghiệp game, thậm chí còn là lực đẩy giúp một số game bất ngờ thành công rực rỡ.

Covid-19 đang khiến các hoạt động du lịch, hàng không bị cản trở. Một số ngành dịch vụ được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ ở trạng thái đón tiếp 50% khách. Điều này là không hề xảy ra với ngành game khi các game hot nhất hiện nay liên tục phá kỷ lục về lượng người chơi lẫn doanh thu, trong một thế giới ảo không hề biết đến khái niệm cách ly và giãn cách xã hội là gì.

Among Us

Among Us là một trường hợp khá hy hữu khi trò chơi này đã được phát hành từ tận năm 2018. Nhưng đến tháng 08/2020, game này bất ngờ nổi vùn vụt bởi được một số streamer của Twitch cùng chơi.

Among Us thu hút nhiều streamer nổi tiếng chơi thử và tạo ra cơn sốt khó tin

Sự mới lạ trong thiết kế dựa trên thể loại boardgame kinh điển Ma sói đã khiến Among Us tạo nên cơn sốt toàn cầu. Trò chơi này ghi nhận kỷ lục 60 triệu người chơi hàng ngày và buộc nhà phát triển phải hủy bỏ kế hoạch làm bản kế tiếp vì quá “hot”.

Đến tháng 11/2020, Among Us thiết lập kỷ lục nửa tỷ người chơi hàng tháng, đánh bại những tên tuổi sừng sỏ nhất từng tạo ra trending trên toàn cầu trong quá khứ như Pokemon Go hay Candy Crush Saga.

Animal Crossing: New Horizons

Được phát hành trước thời điểm Covid-19 bùng nổ ở Mỹ, Animal Crossing: New Horizons mau chóng vươn mình trở thành game gia đình ăn khách nhất năm 2020. Tính đến 31/12/2020, tựa game mô phỏng cuộc sống này đã tẩu tán được 31 triệu bản trên toàn cầu và phá hàng loạt kỷ lục cho nhà Nintendo cũng như gián tiếp thúc đẩy doanh số bán ra của hệ máy chơi game Switch.

New Horizons còn nhận được vô số đánh giá tích cực, được nhận những giải thưởng quan trọng như Game của năm ở Japan Game Awards 2020 hay Game gia đình hay nhất ở The Game Awards 2020.

Phiên bản chính thứ 5 của dòng game Animal Crossing còn có đóng góp tích cực vào chiến dịch ở nhà vì cộng đồng ở Mỹ. Từng được ứng viên Joe Biden sử dụng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021.

Call of Duty: Warzone

Với việc đối thủ Battlefield không ra mắt phiên bản mới cho tới cuối năm nay, 2020 đã trở thành năm của riêng Call of Duty. Đầu tiên là phiên bản Warzone ra mắt hồi đầu tháng 3/2020 và mau chóng thiết lập kỷ lục 60 triệu lượt tải chỉ trong vòng hai tháng. Đây là phiên bản free to play, battle royale chất lượng cao thuộc nhánh Modern Warfare với bối cảnh chiến tranh hiện đại. Sự mới mẻ trong cách chơi và đồ họa đỉnh cao có thể là lý do khiến Warzone từng tạo ra cơn sốt trên toàn cầu và đến tháng 12/2020 đã có 85 triệu người chơi, bất chấp bộ cài gốc lên tới 90 GB và tăng cả chục GB mỗi lần update.

Activision đã rất biết chớp thời cơ để phát hành Warzone khi thể loại battle royale đang ở thời hoàng kim

Đến những tháng cuối năm, Call of Duty tiếp tục công kích thị trường với phiên bản thứ 17 của dòng game mang tên Black Ops Cold War. Dù được phát triển một cách vội vàng khi chuyển giao cho nhà phát triển khác vào phút chót, Black Ops Cold War vẫn kịp lên kệ vào trung tuần tháng 11/2020 và kiếm về 678 triệu USD doanh thu cho Activision sau sáu tuần phát hành.

Coin Master

Trong khi phương Đông mê mẩn các game cày cuốc, phương Tây lại thích thú với một game casino mang tên Coin Master. Đến nay sau 6 năm phát hành, Coin Master đã thu về hơn 2 tỷ USD, trong đó 1,2 tỷ USD kiếm được chỉ riêng trong năm 2020.

Thành tích ‘cá kiếm’ tốt của Coin Master chủ yếu đến từ phương Tây, nơi những thể loại như nhập vai hay chiến thuật không có cửa trước casino và puzzle. Trong đó, chỉ riêng người Mỹ đã đóng góp 1 tỷ USD doanh thu cho Coin Master, theo sau là Đức (214 triệu USD) và Anh (160 triệu USD).

Cyberpunk 2077

Những ngày cuối cùng của năm 2020, cả thế giới sôi sục với Cyberpunk 2077, tựa game rất được chờ đợi đến từ nhà phát triển danh tiếng của series The Witcher. Nhưng trái với những gì kỳ vọng, Cyberpunk 2077 là một sản phẩm ra mắt vội vàng, chứa đầy rẫy lỗi lặt vặt và kéo tụt cảm xúc của game thủ.

Cyberpunk 2077 là sản phẩm ra mắt có phần vội vàng và chưa đáp ứng được kỳ vọng của người chơi

Bất chấp những vấn đề kỹ thuật, Cyberpunk 2077 vẫn tạo ra cơn sốt toàn cầu và thiết lập kỷ lục 1 triệu người chơi cùng thời điểm (CCU) ở ngày đầu ra mắt. Trò chơi này cũng bán được 10,2 triệu bản kỹ thuật số chỉ riêng trong tháng 12/2020 và trở thành game tải về bán chạy nhất mọi thời đại.

Mặc dù nhà phát triển CD Projekt Red vẫn đang phải trì hoãn kế hoạch cập nhật tháng 3 do trụ sở bị tin tặc ‘hỏi thăm’, giới phân tích ước tính Cyberpunk 2077 vẫn có thể tiêu thụ được 25,6 triệu bản trong vòng 12 tháng phát hành.

Genshin Impact

Genshin Impact là game online phương Đông được nhắc đến rất nhiều trong ít tháng cuối năm 2020, khi đó trò chơi này còn bị nhầm lẫn là một sản phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào. Thực tế, Genshin Impact được phát triển bởi miHoYo của Trung Quốc dù chứa đựng đầy rẫy các nét đặc trưng của anime Nhật Bản.

Trò chơi này mau chóng gặt hái thành công về mặt người chơi, đồng thời cũng tạo ra doanh thu khủng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ra mắt. Genshin Impact giúp miHoYo kiếm được hơn 5 tỷ nhân dân tệ (774 triệu USD) trong năm 2020, theo báo cáo từ GameLook. Trong đó, Sensor Tower cũng ước tính rằng, phiên bản di động của game này kiếm được gần 400 triệu USD trong hai tháng đầu phát hành.

Cũng theo Sensor Tower, trong tháng 1, Genshin Impact vẫn thu về 153,4 triệu USD trên toàn cầu, trong đó Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ là những nước đóng góp doanh thu nhiều nhất, tương ứng 33%, 25,7% và 17,4%. Trong đó, châu Á đóng góp tới 75% doanh thu.

