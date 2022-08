Những tựa game huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của game thủ Việt, nhìn thôi mà ký ức ùa về

Ngày trước khi chưa có game trực tuyến nhiều như bây giờ thì đây là những trò chơi gắn liền với tuổi thơ biết bao người.

Neighbours From Hell

Nhắc tới Neighbours From Hell có lẽ là nhớ tới cả một bầu trời thanh xuân đầy dữ dội của thế hệ game thủ 8x và 9x. Cái ngày mà Internet vẫn còn là khái niệm xa xỉ đối với nhiều người thì Neighbours From Hell chính là một trong số những tựa game ngoại tuyến (offline) hấp dẫn bậc nhất khi đó. Không hành động, không bắn súng cũng chả nhập vai, Neighbours From Hell thu hút người chơi bằng lối chơi đầy sự mưu mẹo, tinh nghịch và cần phải toan tính mọi đường đi nước bước.

Máy xếp hình

Đây có thể coi là chiếc máy chơi game cầm tay huyền thoại mà mọi gia đình ngày trước đều đã từng có. Đơn giản bởi nó rẻ và các trò chơi trong này thì thuộc dạng “quốc dân”. Những tựa game như xếp hình, đua xe… đều đã trở thành một phần tuổi thơ của thế hệ game thủ 8x và 9x, mặc dù nó không thể hấp dẫn và hoành tráng được khi đặt cạnh các cỗ máy đắt tiền như Gameboy hay Nintendo DS được.

Rambo Lùn

Nhắc đến những tựa game gắn liền với tuổi thơ, đặc biệt là các nền tảng PlayStation và sau đó là PlayStation 2 thì không thể không nhắc đến Metal Slug. Tựa game này còn được gọi bằng cái tên thân mật là Rambo lùn. Đây chắc chắn là một trong các tựa game nhận được tình cảm đặc biệt của rất nhiều người chơi ngày ấy, bởi lối chơi kịch tính, hấp dẫn dựa trên nền tảng đồ họa đáng yêu và ngộ nghĩnh.

Máy chơi game “4 nút”

Hãy lật lại từng trang ký ức, chắp nối từng mảng màu còn vương vấn trong tiềm thức của những ngày hè đổ lửa cách đây hơn 20 năm, trong đầu game thủ hiện lên điều gì? Với nhiều người, chắc hẳn sẽ là hình ảnh về một cỗ máy điện tử bốn nút đỏ trắng thân thuộc, bên cạnh mấy thằng bạn hàng xóm, thanh xuân của game thủ, liệu có phải như thế không?

Với thế hệ game thủ 8x và 9x những ngày thập niên 90, khái niệm game trực tuyến là thứ gì đó lạ lẫm, thậm chí không hề có trong "từ điển" của họ. Những chiếc máy tính chạy Windows 95 hay Windows 98 sau này cũng là điều tương đối xa xỉ. Playstation ư, đó là vật phẩm dành cho "con nhà giàu".

Đại đa số người chơi ngày ấy thân thuộc với những chiếc máy điện tử bốn nút "cắm băng" nho nhỏ, thứ mà với nhiều game thủ được trân quý hơn vàng. Ngày ấy, Mario, Ninja cứu mẹ, Contra... là các tựa game huyền thoại. Hay như Battle City, tựa game đừng làm mê đắm biết bao người chơi, từ già đến trẻ, một sản phẩm hiếm hoi lôi cuốn được cả những "game thủ" lớn tuổi ngày ấy.

Mario

Đối với nhiều game thủ, Mario là một tượng đài, là một nhân vật bất diệt, bất tử trong lòng người chơi nói riêng cũng như làng game thế giới nói chung. Đã trải qua biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu phiên bản Mario ra đời, song nhân vật này vẫn giữ được sức cuốn hút lạ kỳ đối với người chơi trên toàn thế giới. Nói không ngoa khi cho rằng, Mario là nhân vật game có tầm ảnh hưởng mang tính lịch sử.

(Theo Tổ Quốc)