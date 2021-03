Những video game “đạo nhái” hay hơn cả bản gốc

Ngành game có thể xem là nơi ươm mầm cho các sản phẩm game giống nhau từ ý tưởng cho đến cách chơi giống hoàn toàn.

Đạo nhái là một vấn đề đáng lên án và bị đánh giá về phạm trù đạo đức ở nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, văn học. Tuy vậy, trong ngành game, khái niệm đạo nhái không bị đánh giá quá khắt khe, thậm chí việc game sinh sau đẻ muộn vay mượn ý tưởng và giống game đi trước là điều hết sức bình thường. Thuật ngữ trong ngành game thường gọi chung là game nhái (game clone).

Tất nhiên, các game nhái thường khó thành công hơn bản gốc, nhưng có một số thậm chí qua mặt luôn cả bản gốc nhờ những yếu tố vay mượn và thêm thắt nhiều tính năng mới mẻ hơn.

Forza Series

Gran Turismo là dòng game mô phỏng đua xe đình đám ra đời năm 1997, được sáng tạo bởi Kazunori Yamauchi, một cựu vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Đó có lẽ cũng là lý do giúp cho Gran Turismo trở thành dòng game đua xe chân thực với hàng loạt phiên bản chính lẫn phụ tẩu tán được cả triệu bản, trở thành game đua xe ăn khách nhất trên PlayStation.

Các phiên bản Forza về sau chân thực tới mức người ta rất khó phân biệt giữa game và đời thật

Gran Turismo mau chóng bị nhiều đối thủ bắt chước, nhưng chỉ thực sự gặp khó khi dòng game Forza xuất hiện. Forza trở thành đối trọng nặng ký trên Xbox và được đánh giá cao hơn hẳn kẻ đi trước với hai dòng game song song. Trong đó, Forza Motorsport tập trung vào các vòng đua mô phỏng thế giới thật còn Forza Horizon xây dựng hẳn một thế giới mở giả tưởng với lối chơi phá cách.

Càng về sau, các phiên bản của Forza càng có nhiều đường đua và xe đua chân thật hơn so với đối thủ Gran Turismo và đánh bại đối thủ cả về mặt hình ảnh lẫn gameplay.

King’s Bounty

Cả King’s Bounty và Might and Magic đều là game do vợ chồng Jon Van Caneghem tạo ra ở studio của họ New World Computing. Khi ấy, Might and Magic và Heroes of Might and Magic đã có một thời kỳ vàng son làm mưa làm gió suốt thập niên 90s, kéo dài đến đầu những năm 2000.

King's Bounty được ví như chiến binh cuối cùng còn sót lại của thể loại game chiến thuật theo lượt phương Tây

Khi thể loại chiến thuật theo lượt thoái trào, studio phá sản còn thương hiệu bị chia năm xẻ bảy, Might and Magic đã rơi vào tay Ubisoft và ngày càng đi xuống cả về chất lượng lẫn sự sáng tạo. Điều này dẫn tới phiên bản gần nhất được phát hành đã là câu chuyện của năm 2015.

King’s Bounty, trái lại, rơi vào tay đúng người đúng thời điểm. Trò chơi này kế thừa tinh thần của dòng Heroes trứ danh đồng thời sáng tạo thêm thắt được nhiều yếu tố mới mẻ. Nhờ đó, phiên bản King’s Bounty II đang ấp ủ sự hồi sinh vào tháng 08/2021.

Rock Band

Rock Band và Guitar Hero là trường hợp khá đặc biệt khi đều cùng được phát triển bởi Harmonix. Nhà phát triển của Mỹ này là cha đẻ của Guitar Hero nhưng bị buộc phải bán con đẻ cho Activision còn bản thân cũng bị MTV mua lại. Và thế là Rock Band đã ra đời với nguyên vẹn những gì tinh túy nhất từ Guitar Hero nhưng được bổ sung nhiều yếu tố đa dạng hóa hơn rất nhiều như các loại nhạc cụ khác trong một ban nhạc.

Cả Rock Band lẫn Guitar Hero đều có một thời kỳ huy hoàng

Dù vậy, sự đi xuống của dòng game âm nhạc bắt đầu từ cuối thập niên 2000s khiến cả Guitar Hero lẫn Rock Band đều gặp khó khăn trong việc duy trì phiên bản mới. Với Guitar Hero, tình cảnh còn thê thảm hơn khi Activision không thể ‘chọn mặt gửi vàng’ ra một nhà phát triển chắc tay.

SimCity

Utopia ra đời năm 1981 đã đặt nền móng đầu tiên cho thể loại xây dựng thành phố. Tuy nhiên, ngày nay nhắc đến thể loại này, người ta nhớ nhiều hơn đến series SimCity trứ danh của hãng Electronic Arts.

Trong khi Utopia tập trung vào việc xây dựng xoay quanh một hòn đảo và chỉ có một phiên bản duy nhất, SimCity đã mở rộng quy mô ra cả một thành phố rộng lớn với nhiều phiên bản cải tiến liên tục. Phiên bản gần nhất của dòng game này, SimCity BuildIt, đã có 100 triệu lượt cài đặt trên di động.

Phương Nguyễn