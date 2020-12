PlayStation 5 cháy hàng, giá vẫn đắt gấp 3 lần ở Việt Nam

Bất chấp việc phải chờ đợi nhiều tuần lễ để máy về tay, game thủ Việt vẫn đổ xô mua PlayStation 5 khiến mức giá của máy chơi game next-gen này không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở thời điểm tuần đầu tiên khi PlayStation 5 chính thức mở bán trên toàn cầu, mức giá về tay game thủ Việt của cỗ máy console thế hệ mới này vào khoảng trên dưới 35 triệu đồng. Sau hơn 3 tuần, PlayStation 5 vẫn cháy hàng trên toàn cầu trong khi Sony chưa có kế hoạch phân phối máy ở Việt Nam. Đó là lý do khiến mức giá của PlayStation 5 dù hiện đắt gấp 3 lần vẫn không khiến game thủ Việt chùn bước.

Dạo một vòng quanh các cửa hàng console, mức giá phổ biến hiện nay của PlayStation 5 là khoảng 30 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 27 triệu đồng cho phiên bản không ổ đĩa. Một số cửa hàng để mức giá hấp dẫn hoặc không để giá khi liên hệ đều báo giá không thấp hơn con số 30 triệu đồng. Nếu muốn mức giá mềm hơn, người mua có thể tính đến phương án order hàng xách tay từ người bán hàng online nhưng phải chờ đợi hàng về từ 1-2 tuần hoặc thậm chí lâu hơn và chấp nhận mọi rủi ro.

Mức giá bán của PS5 ở nhiều cửa hàng ở Việt Nam là không dưới 30 triệu đồng

Ra mắt toàn cầu ngày 19/11, PlayStation 5 do Sony sản xuất có hai phiên bản có ổ đĩa và không ổ đĩa với giá tương ứng là 499 USD/399 USD (11,5 triệu đồng/9,2 triệu đồng). Dù vậy, tình trạng khan hàng đã đẩy giá của sản phẩm này ở nước ngoài lên cao hơn giá bán lẻ đề xuất của Sony. Thậm chí, Amazon đã phải thông báo hết hàng (out of stock) và không cho nhận đặt mua trước, đồng nghĩa với việc người mua phải liên tục canh chừng.

Thực tế, vì là hệ máy mới ra mắt, PlayStation 5 hiện vẫn chưa có nhiều game độc quyền và người mua chủ yếu dùng để trải nghiệm game PS4 trên hệ máy mới. Dự kiến đến năm 2021 mới có nhiều game xuất hiện trên hệ máy mới này.

Phương Nguyễn