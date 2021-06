Sàn tiền ảo gặp khó khi đầu tư 210 triệu USD vào tổ chức eSports

Thỏa thuận đầu tư dù đã được chấp thuận, nhưng tên của nhà tài trợ lại không thể xuất hiện trên áo đấu của tổ chức eSports này.

Ngay trước thềm khai mạc League of Legends Championship Series (LCS), hôm thứ sáu (4/6), tổ chức eSports nổi tiếng thế giới Team SoloMid (TSM) của ông chủ gốc Việt Andy Dinh đã thông báo bản hợp đồng tài trợ kỷ lục.

Theo đó, TSM sẽ nhận được tài trợ 210 triệu USD trong 10 năm tiếp theo bởi FTX và sẽ lấy tên gọi mới là TSM FTX (không liên quan đến sàn lừa đảo FXT của Việt Nam mà ICTnews từng nhiều lần phản ánh).

Thỏa thuận lịch sử giúp TSM duy trì vị thế tổ chức eSports giá trị nhất hành tinh.

FTX là sàn tiền ảo được thành lập năm 2019, được định giá 1 tỷ USD sau vòng gọi vốn Series D hồi tháng 3 và 4 với tổng cộng 650 triệu USD của nhà đầu tư bỏ vào. Sàn này kỳ vọng nhận được 1 tỷ USD ở vòng gọi vốn tiếp theo để nâng định giá công ty lên 20 tỷ USD.

Trong khi đó, TSM từng được tạp chí Forbes đề cử đứng Top 1 trong danh sách các tổ chức eSports giá trị nhất hành tinh năm 2020. Khi đó, TSM có giá trị 410 triệu USD với doanh thu 45 triệu USD, chiếm 50% đến từ eSports.

Tuy nhiên, đáng buồn ở chỗ, ban tổ chức Riot đã không cho phép tên của nhà tài trợ FTX xuất hiện trên áo đấu và trong các sự kiện chính thức của giải LCS, Valorant và bất cứ sự kiện eSports nào do Riot tổ chức.

Lý do được đưa ra là tài trợ này nằm trong danh mục hạn chế của Riot, bao gồm cờ bạc, tình dục và tiền ảo. “Thỏa thuận tài trợ giữa TSM và FTX không vi phạm bất cứ quy tắc nào của LCS, nhưng sàn tiền ảo nằm trong danh mục tài trợ bị hạn chế”, người đứng đầu eSports Bắc Mỹ của Riot Chris Greeley cho biết.

Kết quả là ở tuần đầu thi đấu đầu tiên ở LCS Mùa Hè 2021 vừa qua, TSM đã thi đấu mà không hề có tên nhà tài trợ chính thức.

Đội tuyển TSM LoL vừa ra quân thi đấu mà không thể đưa tên nhà tài trợ mới vào áo đấu.

CEO Andy Dinh sau đó cho biết đồng ý với phán quyết này, nhưng anh nói thêm FTX sẽ vẫn xuất hiện trong các buổi livestream của tuyển thủ, nội dung trên mạng xã hội và các sự kiện liên quan đến người dùng.

Nghĩa là TSM FTX sẽ tiếp tục dùng tên mới trên mạng xã hội và các game khác không hạn chế nhà tài trợ tiền ảo. Tổ chức này hiện có nhiều đội tuyển thi đấu ở các bộ môn khác không thuộc Riot như PUBG, Fortnite, Rainbow Six Siege, Super Smash Bros, Apex Legends, Magic: The Gathering và World of Warcraft.

Tất nhiên, LCS là một trong số những giải đấu eSports lớn nhất hành tinh. Năm 2020, giải đấu này thu hút 57 triệu người xem ở khu vực Bắc Mỹ, theo ước tính của Newzoo.

Hồi đầu năm nay, FTX cũng đã đạt được thỏa thuận với đội bóng rổ Miami Heat để đổi tên sân nhà đội bóng này thành FTX Arena. Thỏa thuận trị giá 135 triệu USD kéo dài trong 19 năm đã được hội đồng quận Miami-Dade thông qua đúng vào hôm thứ sáu tuần trước.

Phương Nguyễn