Sony mất 20 tỷ USD vốn hóa sau tin Microsoft mua công ty game

Cổ phiếu Sony đồng loạt giảm trên hai sàn giao dịch tại Nhật Bản và Mỹ sau khi Microsoft thông báo mua lại hãng game Activision.

Theo CNBC, trị giá cổ phiếu Sony giảm hơn 12% trong phiên giao dịch 19/1 tại sàn Tokyo, đồng thời giảm tiếp 5% cùng ngày tại Mỹ, sau khi đã giảm 7% một ngày trước đó. Bloomberg cho biết, đây là mức giảm sâu nhất của Sony kể từ tháng 10/2008. Chỉ trong một ngày, 20 tỷ USD vốn hóa Sony đã bị “thổi bay”. Các nhà đầu tư lo ngại áp lực cạnh tranh gia tăng với bộ phận Sony PlayStation, cũng như Microsoft có thể rút một số tựa game nổi tiếng khỏi các nền tảng của công ty Nhật Bản.

(Ảnh: Newsweek)

Sony đang đi trước Microsoft với danh mục game phổ biến và giành lợi thế trong cuộc chiến game console. Tuy nhiên, nếu Microsoft thuận lợi mua được Activision, “ông lớn” Mỹ ngay lập tức có một danh mục mạnh không kém với các tựa game “hot”, từ Call of Duty đến World of Warcraft. Nội dung này sẽ tiếp sức cho dịch vụ thuê bao Game Pass của Microsoft, cho phép người dùng truy cập thư viện game trên nhiều thiết bị khác nhau. Nó là đối thủ của Sony PlayStation Plus và PlayStation Now.

Khi các nhà sản xuất console sở hữu xưởng game, họ thường cung cấp game độc quyền trên các nền tảng của mình. Những game như Call of Duty hiện có trên cả PlayStation và Xbox. Vì vậy, nhà đầu tư sợ rằng Microsoft sẽ gỡ game khỏi các nền tảng PlayStation để làm khó Sony.

Giám đốc nghiên cứu game Piers Harding-Rolls tại hãng phân tích Ampere Analysis nhận định, “không nghi ngờ gì khi thương vụ sẽ làm suy yếu vị thế của Sony trên thị trường”.

Sony đã đang đầu tư mạnh mẽ vào các nội dung độc quyền trong vài năm gần đây với sự ra đời của những tựa game như Spider-Man và The Last of Us trên PlayStation. Song song với đó, công ty cũng rót tiền vào thực tế ảo và vừa giới thiệu headset thế hệ hai PlayStation VR2.

Serkan Toto, CEO hãng tư vấn Kantan Games, cho rằng, mọi người đang phản ứng thái quá trước tin tức. Sony sẽ tiếp tục cho ra mắt các game “bom tấn” khác. Bản thân Sony không xa lạ gì với các vụ thâu tóm. Năm 2021, hãng công nghệ Nhật Bản mua lại một số xưởng game nhỏ như Valkyrie Entertainment (nhà sản xuất game God of War). Theo ông Toto, Sony sẽ tiếp tục “đi săn”.

“Sony tất nhiên sẽ phản công: Họ vẫn sở hữu các xưởng game hàng đầu khắp thế giới. PlayStation vẫn là thương hiệu quyền lực trong làng game, các vụ thôn tính cũng sẽ được thực hiện”, ông Toto nhận xét.

Du Lam (Theo CNBC)