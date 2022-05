Square Enix 'thanh lý' hàng loạt thương hiệu game đình đám để đầu tư vào blockchain

Nhà phát hành trò chơi Nhật Bản đang bán một số tài sản để cắt giảm chi phí và đầu tư vào các công nghệ mới như blockchain.

Vào thứ Hai (2/5), Square Enix cho biết, họ sẽ bán ba trong số các Studio phát triển trò chơi của mình bao gồm: Eidos Interactive, Crystal Dynamics và Square Enix Montreal. Các Studio này sẽ được bán lại cho Embracer Group, một công ty có trụ sở tại Thuỵ Điển.

Embracer là một trong những tập đoàn game lớn nhất châu Âu sau khi thu hút một loạt các studio lớn bao gồm Gearbox, nhà phát triển nhượng quyền thương mại dòng game bắn súng Borderlands và Koch Media.

Đặc biệt, một trong số “tài sản giá trị” được bán trong thoả thuận trị giá 300 triệu USD phải kể đến Tomb Raider, thương hiệu trò chơi điện tử đình đám, mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp game Nhật Bản.

Embracer cũng sẽ mua lại tài sản trí tuệ của loạt trò chơi khác, bao gồm Deux Ex, Thief và Legacy of Kain. Square Enix hy vọng thỏa thuận sẽ được thông qua và hoàn tất vào cuối tháng 9.

Đây là động thái thể hiện tham vọng của Square Enix khi dồn nguồn lực vào đầu tư công nghệ blockchain, AI và điện toán đám mây, bất chấp bối cảnh kinh doanh toàn cầu đầy thách thức.

Lời tuyên bố tăng phát triển công nghệ blockchain của của tập đoàn đã gây ra phản ứng dữ dội trên mọi phương tiện truyền thông xã hội. Một người dùng đã ví hành động này giống như “một người bán đi ngôi nhà của mình để đổi lấy hạt đậu thần”.

Phần lớn game thủ thường hoài nghi về NFT và coi đó như một phương thức thu tiền có hại cho môi trường. Trong khi những người ủng hộ công nghệ nói rằng NFT có thể mở ra cánh cổng mới, mang lại các trải nghiệm chơi game mới lạ.

Square Enix vốn nổi tiếng với các trò chơi phiêu lưu như Final Fantasy, Dragon Quest và Kingdom Hearts, đã giành được quyền sở hữu loạt Tomb Raider sau khi mua Eidos Interactive vào năm 2009.

Các nhà phân tích cho biết, mức giá thỏa thuận được đề ra cho phần tài sản của Square Enix thấp một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên trước đó, công ty đã bắt đầu tìm kiếm người mua lại những tài sản trên.

Pier Harding - Rolls, chuyên gia nghiên cứu trò chơi tại Ampere Analysis cho biết, Square Enix đang tinh giản lại mảng kinh doanh này để tái cấu trúc và tập trung đầu tư.

“Công ty đã phải vật lộn để có được thành công nhất quán về mặt thương mại từ những studio đó. Square Enix muốn xây dựng một tổ chức gọn gàng hơn để mang lại tăng trưởng và lợi nhuận hấp dẫn hơn cho các cổ đông của mình.”

Square Enix cho biết họ sẽ tiếp tục xuất bản phim điện ảnh từ các thương hiệu game khác bao gồm Just Cause, Outriders và Life is Strange.

Thái Hoàng(theo CNBC)