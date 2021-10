Thành công với tựa game MMO New World, Amazon đạt mốc son sau nhiều năm thất bại trong việc làm game

Jeff Bezos lên tiếng ca ngợi đội ngũ làm game của Amazon với bom tấn mới, New World.

Ít ai ngờ game của Amazon phát triển và phát hành lại trở thành bom tấn vào những tháng cuối năm 2021. New World, một tựa game MMO (game online với thế giới rộng lớn cho phép một lượng lớn người chơi tham gia), đạt đỉnh về số lượng người chơi khi chứng kiến 801.642 người online cùng lúc trong ngày thứ 4 game lên sóng.

Trong năm nay, chưa game nào phát hành trên Steam đạt tới con số ấn tượng đó, và chúng ta chưa thấy lượng người chơi đổ về khám phá Tân Thế Giới có dấu hiệu dừng lại. Dù con số “người online” có thể chỉ ra những người đang phải xếp hàng chờ để được vào New World (server của Amazon quá tải từ sớm), nhưng nó vẫn là chỉ số tương đối chính xác để đánh giá sức hấp dẫn của một game mới.

Amazon, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu thế giới, mới quyết định bước chân vào ngành công nghiệp trò chơi điện tử cách đây không lâu. Sau hàng loạt sản phẩm thất bại, Amazon có vẻ đã học được bài học về cách phát triển game. Trên Twitter, Jeff Bezos ca ngợi sự kiên trì của đội ngũ phát triển game cho tập đoàn Amazon trứ danh.

"Sau nhiều thất bại và tụt hậu trong mảng game, chúng tôi đã đạt được thành công. Tôi tự hào với tính bền bỉ nơi đội phát triển. Họ nhìn những bước lùi là chướng ngại vật hậu thuẫn tinh thần học hỏi. Dù mục tiêu của bạn có là gì, đừng bỏ cuộc dù có gặp khó khăn nhường nào @playnewworld", Jeff Bezos viết trên Twitter.

New World mang tới một hơi thở mới cho dòng game MMO, mảnh đất màu mỡ nhưng nằm dưới cái bóng mang tên World of WarCraft (WoW) do Blizzard phát triển và phát hành. Tuy nhiên, game thủ chơi WoW thời gian gần đây bất mãn với cách Blizzard đang chèo lái con thuyền MMO. Hơn nữa, vụ kiện tụng liên quan tới quấy rối tình dục trong nội bộ công ty cũng khiến danh tiếng Blizzard ngày một sứt mẻ.

Việc Amazon ra mắt New World vào đúng thời điểm ông lớn của mảng MMO đang sảy chân cũng phần nào khiến con số người chơi đạt kỷ lục.

Thất bại là mẹ thành công

Trước khi có được thành công ngày hôm nay, hãy điểm lại một số dự án đã bị Amazon khai tử.

Crucible

Ra mắt: tháng 5/2020

Khai tử: tháng 11/2020

Game bắn súng góc nhìn thứ ba được ra mắt rồi mới diễn ra close beta, có thể thấy kế hoạch ra mắt Crucible lỏng lẻo cỡ nào. Game được đánh giá là lạm dụng hiệu ứng cháy nổ, súng không tạo cảm giác “lực”, cả người chơi và NPC đều không phản ứng khi nhận sát thương. Những điểm trừ này khiến Crucible không thể cạnh tranh trong mảng game bắn súng đã bão hòa.

Một game MMO bối cảnh Lord of the Rings

Dự án bị hủy trước khi công bố ngày ra mắt.

Amazon đang phát triển một series mới về tiền truyện của Lord of the Rings, bộ tiểu thuyết nổi tiếng đã được chuyển thể thành bộ ba phần phim điện ảnh thành công. Nhân tiện đang có trong tay tác quyền phát triển nội dung liên quan tới LotR, Amazon dự tính phát triển game mang bối cảnh Trung Địa.

Amazon bắt tay với Athlon Game để phát triển dự án này hồi 2019, thế nhưng Athlon được Tencent mua lại không lâu sau đó và quá trình phát triển dừng vô thời hạn. Tháng Tư năm nay, Amazon đăng thông báo chính thức: họ sẽ không phát hành game MMO LotR nữa.

Theo lời quảng cáo, đây sẽ là tựa game đưa người chơi tới một thế giới màu nhiệm, trải nghiệm những sự kiện xảy ra rất lâu trước những diễn biến trong Lord of the Rings. Game thủ đáng lẽ đã được “diện kiến những vùng đất, nhân vật và sinh vật chưa một ai trọng cộng đồng fan của tác giả Tolkien từng chứng kiến”.

The Grand Tour

Ra mắt: tháng 1/2019 trên các hệ console

Khai tử: tháng 7/2020

Đây là dự án mà Amazon mong muốn có thể phối kết hợp với những dịch vụ khác của hãng. The Grand Tour là một game đua xe theo tập kết hợp cả nội dung phim ảnh, tuy nhiên định hướng mông lung đã khiến game không thể thọ.

Breakaway

Ra mắt: tháng 12/2016 dưới dạng open alpha

Khai tử: tháng 3/2018

10 phút gameplay của Breakaway, game của Amazon đã bị khai tử.

Breakaway phối hợp nhiều yếu tố thú vị từ nhiều game thịnh hành đương thời khác: nhân vật có bộ kỹ năng riêng tham chiến 4v4, một đấu trường nhỏ rải rác vật phẩm tăng sức mạnh. Amazon dự định sẽ biến Breakaway thành bom tấn esport tiếp theo, nhưng đã không thể cạnh tranh được với DOTA 2, Liên minh Huyền thoại.

Sau một loạt thất bại, Amazon đã tìm được công thức thành công

Chỉ 8 tháng trước, Bloomberg lên bài viết với tựa đề “Amazon có thể làm bất cứ thứ gì - trừ một trò chơi điện tử lôi cuốn”. Thật vậy, tập đoàn bán lẻ khổng lồ thành công trong dịch vụ stream phim ảnh trực tuyến, phát hành những series phim thành công ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng khi động tới khía cạnh game, Jeff Bezos gặp nhiều khó khăn trong thị trường béo bở.

Thành công của New World hôm nay là tổ hợp của những bài học đắt đỏ: một loạt những dự án bị khai tử từ sớm, và quyết định trì hoãn ngày ra mắt New World tới 4 lần. Dự kiến, Amazon đã định ra mắt New World từ tháng 5/2020.

Nhưng khi những ông lớn trong mảng MMO đã có dấu hiệu xuống sức, một nhân vật mới trẻ trung hơn, được hậu thuẫn bởi nhiều tiền hơn đã xuất hiện, với mong muốn thay thế những cây cao bóng cả vốn thống trị mảng MMO. Trong thời điểm nhiều game thủ bị kẹt tại nhà, nhu cầu khám phá một “Tân Thế Giới” đang lớn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, một game MMO sẽ là cơ hội để game thủ kết giao với bạn bè bốn phương.

Mới ra mắt được gần 1 tuần mà New World đã đạt được những thành công lớn. Chúng ta tiếp tục chờ xem Amazon sẽ cập nhật những gì cho bom tấn đầu tiên của mình, đồng thời theo dõi Amazon sẽ tung ra những dự án gì trong tương lai.

Hiện game đang được bán trên nền tảng Steam với giá từ 499.000 VNĐ.

(Theo Pháp luật & Bạn đọc)