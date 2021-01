Thể loại game nào sẽ thống trị năm 2021?

MOBA và battle royale đã thống trị làng game nhiều năm qua, vậy đâu là cơ hội cho các thể loại game khác vươn lên trong năm mới 2021?

Khởi nguồn là một bản mod trong game ở đầu thập niên 2010s, thể loại battle royale chỉ trở thành trung tâm của sự chú ý vào khoảng năm 2017 với cú hích mang tên PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) và Fortnite.

Từ đó đến nay, battle royale liên tục thống trị các bảng xếp hạng game ăn khách, trở thành trending mà game thủ nào cũng từng ít nhất nghe nhắc đến một lần. Từ bắn súng sinh tồn, các nhà phát triển đã sáng chế ra đủ loại đấu trường sinh tồn khác như phép thuật sinh tồn, kiếm hiệp sinh tồn cho đến chạy nhảy sinh tồn, xếp hình sinh tồn, rắn săn mồi sinh tồn.

Quá nhiều game phong cách battle royale đã ra mắt kể từ năm 2017 đến nay

Dù vậy, đến nay chỉ có ba tên tuổi lớn đủ sức vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu là PUBG, Free Fire và Fortnite. Hiện tượng Call of Duty: Warzone có màn chào sân thành công hồi tháng 3/2020, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng, Warzone có thể chen chân vào hàng ngũ các ông lớn kể trên.

Ở góc khác, MOBA vẫn duy trì tầm ảnh hưởng vốn có nhờ hai tượng đài lớn là Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại. Sự tranh đấu thậm chí không ngừng nghỉ khi Auto Chess được khai sinh trong Dota 2 và Liên Minh Huyền Thoại có câu trả lời mang tên Đấu Trường Chân Lý.

Đó là câu chuyện của năm 2019. Thể loại cờ nhân phẩm đã có dấu hiệu chững lại khi tách riêng khỏi MOBA, nhưng bản thân MOBA với nền tảng là eSports vẫn có một năm phát triển rực rỡ bất chấp ảnh hưởng của Covid-19. Từ Liên Quân đến Tốc Chiến, mảnh đất MOBA vốn đã chật chội lại càng cạnh tranh khốc liệt hơn khi không ông lớn nào chịu bỏ qua miếng bánh mobile vốn đang là xu hướng của thời đại này.

Diablo IV là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng ở năm 2021 này

Nếu vậy cơ hội nào cho các thể loại khác bứt phá trong năm 2021? Ở thể loại nhập vai, Diablo Immortal, Diablo IV, The Elder Scrolls VI và Path of Exile 2 là những cái tên lớn được chờ đợi. Nhưng thật khó để một trong những cái tên này tạo ra trào lưu bởi thể loại RPG phương Tây vẫn nặng về cày cuốc (grinding) và có độ khó tiếp cận (hardcore), cho dù Diablo Immortal được đồng phát triển bởi NetEase của Trung Quốc với mục tiêu bình dân hóa dòng game này.

Những tháng cuối năm, Among Us cùng với Genshin Impact bỗng dưng trở thành hiện tượng được chú ý trên toàn cầu. Trong đó, Among Us được ví như Ma sói phiên bản du hành vũ trụ còn Genshin Impact là một game nhập vai gacha phong cách anime Nhật Bản.

Nhưng thể loại ‘loại trừ xã hội’ mà Among Us theo đuổi đã có rất nhiều phiên bản game ra đời trước đó mà không gặt hái được thành công rực rỡ đến vậy. Among Us cũng là một game cũ và chỉ bất ngờ vụt sáng khi được một số streamer của Twitch chú ý đến hồi tháng 07/2020 trong bối cảnh cách ly vì Covid-19. Không khó để làm ra một game nhỏ (indie), nhưng khó để lặp lại hiện tượng mang tính nhất thời và không theo quy luật nào như Among Us.

Ở chiều ngược lại, thành công của Genshin Impact đến từ quá trình phát triển bài bản và nghiêm túc với đội ngũ cả trăm người kéo dài trong 3 năm trời cùng một chiến lược tiếp thị đúng người đúng thời điểm. Game cũng ứng dụng công nghệ cho phép chơi chéo nền tảng (cross platform), điều mà ngay cả những tựa game bom tấn nổi tiếng nhất thế giới cũng khó lòng làm được.

Nói cách khác, thành công của Genshin Impact là rất khó để ‘copy’ trong ngắn hạn, kể cả khi nó có được làm ra bởi một studio của Trung Quốc, nơi nổi tiếng với tốc độ làm game clone nhanh hơn cả tốc độ chết game.

Nhiều bom tấn hứa hẹn sẽ kịp ra mắt trong năm 2021, nhưng khó để lật đổ MOBA và battle royale ở thời thịnh trị này

Cuối cùng, câu hỏi sẽ trở về một thực tế là liệu có game MOBA hay battle royale mới nào lật đổ được sự thống trị của những người cũ hay không? Overwatch 2, Halo Infinite hay Far Cry 6 đều là những cái tên lớn nhưng thuộc thể loại cũ, đó là chưa kể những tựa game này mang tính phương Tây rất nặng, khó phù hợp với văn hóa Á Đông. Một hiện tượng mang tính đại chúng sẽ xuất hiện đâu đó trong tương lai, nhưng chưa dấu hiệu nào cho thấy game đó sẽ lộ diện trong năm 2021 này.

Phương Nguyễn