Trong năm ngoái, ngành công nghiệp video game đã đạt kỷ lục mới về doanh thu, hiện có tổng giá trị lên đến hơn 130 tỷ USD.

Theo thống kê, những nhãn hiệu video game lớn nhất của năm 2021 nhìn chung không khác so với những năm trước đó. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái tên quen thuộc với cộng đồng game thủ. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí bùng nổ, dự báo các công ty sau sẽ còn đạt những cột mốc doanh thu cao hơn nữa trong năm tới.

Dưới đây, hãy cùng điểm qua top 10 công ty video game lớn nhất thế giới trong năm 2021, dựa theo mức doanh thu từ game trong năm trước đó. Cần lưu ý, nhiều doanh nghiệp trong đây tham gia nhiều lĩnh vực, chúng ta sẽ chỉ tính riêng trong hoạt động trò chơi điện tử của họ.

1. Sony

Doanh thu từ game: 25 tỷ USD.

Thành lập năm: 1946.

Trụ sở: Tokyo, Nhật Bản.

Sản phẩm chính: Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, máy chơi game PlayStation 5.

Sony tiếp tục duy trì vị thế là hãng video game lớn nhất thế giới trong năm 2021. Phần lớn doanh thu của gã khổng lồ Nhật Bản vào năm ngoái, tổng cộng là 25 tỷ USD, đến từ việc bán PlayStation 5 vốn ra mắt trong năm 2020. Hiện PS5 đã trở thành hệ máy chơi game console thế hệ tiếp theo phổ biến nhất thế giới.

Sony sản xuất nhiều tựa game độc quyền cho hệ máy của mình. Tiêu biểu có thể những cái tên đình đám như The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales trong năm vừa qua.

2. Tencent

Doanh thu từ game: 23,8 tỷ USD.

Thành lập năm: 1998.

Trụ sở: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Sản phẩm chính: Honor of Kings, League of Legends, PUPG Mobile, Call of Duty Mobile.

Nếu không tính đến các hãng sản xuất máy chơi game console mà chỉ tập trung vào các nhà phát triển game, thì tập đoàn Trung Quốc Tencent chính là hãng trò chơi điện tử lớn nhất thế giới. Doanh thu từ game thu được cực kỳ ấn tượng, lên đến 23,79 tỷ USD. Tencent chủ yếu tập trung vào game online và di động, ví dụ như tựa game di động Honor of Kings (Liên quân Mobile).

Nhưng thông qua nhiều studio game mà họ sở hữu trên toàn thế giới, Tencent còn trở thành một tên tuổi lớn của ngành game. Tencent sở hữu studio game Mỹ Riot Games, tác giả của League of Legends, tựa game MOBA nổi tiếng hiện được chơi bởi hàng triệu người trên toàn thế giới, kể cả các game thủ chuyên nghiệp.

Tencent còn sở hữu cổ phần trong nhiều công ty video game khác, như hai gã khổng lồ game Mỹ là Epic Game (40%) và Activision Blizzard (5%), công ty game Hàn Quốc Krafton Game Union (11,5%), công ty game Pháp Ubisoft (5%) và một danh sách trải dài mà bạn không thể tưởng tượng được.

3. Nintendo

Doanh thu từ game: 12,1 tỷ USD.

Thành lập năm: 1889.

Trụ sở: Kyoto, Nhật Bản.

Sản phẩm chính: Animal Crossing: New Horizons, máy chơi game Switch.

Mặc cho bị tụt xuống vị trí thứ ba trong top 10 công ty video game lớn nhất thế giới năm 2021, năm ngoái vẫn là một năm rất thành công đối với công ty game Nhật Bản Nintendo, giúp họ tiếp tục là một trong các hãng chuyên về game lớn nhất thế giới.

Thành công về mặt doanh thu của Nintendo, 12,1 tỷ USD trong năm 2020, không chỉ đến từ hệ máy console Nintendo Switch mà còn từ Animal Crossing: New Horizons, tựa game đang trên con đường trở thành game bán chạy nhất mọi thời đại trên Switch.

4. Microsoft

Doanh thu từ game: 11,6 tỷ USD.

Thành lập năm: 1975.

Trụ sở: Redmond, Washington, Mỹ.

Sản phẩm chính: Flight Simulator 2020 và máy chơi game Xbox Series X/S.

Công ty phần mềm lớn nhất thế giới cũng là công ty video game lớn thứ 4 thế giới. Microsoft đã thu được khoảng 11,6 tỷ USD với Xbox Game Studio, bộ phận chuyên phát triển game của công ty. Tất nhiên, doanh thu từ game chủ yếu đến từ việc bán hệ máy console thế hệ tiếp theo Xbox Series X/S.

Nhưng một số studio do họ sở hữu cũng phát triển được nhiều tựa game chất lượng. Điển hình là Mojang đã tạo nên Minecraft - gần đây đã trở thành tựa game phổ biến nhất trong lịch sử. Hiện tại, Flight Simulator 2020 đang là trò chơi được quan tâm nhất của công ty Mỹ.

5. Activision Blizzard

Doanh thu từ game: 8,1 tỷ USD.

Thành lập năm: 2008 (bằng cách sáp nhập Activision & Blizzard Entertainment).

Trụ sở: Santa Monica, California, USA.

Sản phẩm chính: Call of Duty: Black Ops Cold War.

Activision Blizzard xếp thứ 5 trong top 10 công ty video game lớn nhất. Thành lập năm 2008 thông qua thương vụ sáp nhập của hai công ty video game Mỹ là Activision và Blizzard Entertainment, Activision Blizzard đã thu về 8,1 tỷ USD trong năm ngoái.

Như thường lệ, studio game tại California này chủ yếu dựa vào series game đã đi vào lịch sử của mình là Call of Duty với phiên bản mới nhất cực kỳ được lòng người hâm mộ là Black Ops Cold War. Bên cạnh đó, series World of Warcraft của công ty cũng chứng kiến sự tăng vọt về doanh thu.

6. Electronic Arts

Doanh thu từ game: 5,5 tỷ USD.

Thành lập năm: 1982.

Trụ sở: thành phố Redwood, California, USA.

Sản phẩm chính: FIFA 21.

7. Epic Games

Doanh thu từ game: 4,2 tỷ USD.

Thành lập năm: 1991.

Trụ sở: Cary, Bắc Carolina, USA.

Sản phẩm chính: Fortnite: Save the World, bộ công cụ Unreal Engine.

8. Take-Two Interactive

Doanh thu từ game: 3,1 tỷ USD.

Thành lập năm: 1993.

Trụ sở: thành phố New York, New York, USA.

Game sinh lời nhất năm 2020: NBA 2K21.

9. Sega Sammy

Doanh thu từ game: 2,3 tỷ USD.

Thành lập năm: 2004 (bằng cách sáp nhập Sega & Sammy Corporation).

Trụ sở: Tokyo, Nhật Bản.

Game sinh lời nhất năm 2020: Total War Saga: Troy.

10. Bandai Namco

Doanh thu từ game: 2,2 tỷ USD.

Thành lập năm: 2005 (bằng cách sáp nhập Bandai & Namco).

Trụ sở: Tokyo, Nhật Bản.

Game sinh lời nhất năm 2020: Dragon Ball Z: Kakarot.

(Theo VnReview, AllTopEverything)