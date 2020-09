Người chơi Among Us kêu trời vì gian lận tràn lan trong game

Những bản hack trở thành Impostor, giết nhanh, giết toàn bộ đang khiến tựa game được chú ý nhất 2020 có nguy cơ lụi tàn.

Không lâu sau khi gây được tiếng vang trong làng game thế giới bởi lối chơi đơn giản nhưng đầy hấp dẫn, Among Us hiện đã xuất hiện nạn hack, cheat.

Chỉ cần tìm từ khoá "hack Among Us" trên Google hoặc YouTube, người dùng được trả về rất nhiều kết quả hướng dẫn cách cài đặt, tải phần mềm gian lận.

"Sức hút quá lớn của Among Us khiến nó không tránh khỏi việc bị vấy bẩn bởi phần mềm gian lận. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mong muốn trở thành Impostor của một bộ phận người chơi", Duy Minh, lập trình viên làm việc tại một công ty phần mềm ở TP.HCM nhận định.

Nhiều nội dung lấy cảm hứng từ Among Us xuất hiện trên các diễn đàn về game. Ảnh: Neytirix.

Vô vàn kiểu hack

"Trong một lần chơi, tất cả phi hành đoàn trên tàu đều bị giết chỉ 5 giây sau khi game bắt đầu. Người chiến thắng là Impostor. Lúc ấy, mình mới biết game đã bị hack", Trọng Nguyên, một người chơi Among Us chia sẻ.

"Thậm chí, còn có thể loại tự động skip voting, buộc người chơi không thể vote cho người bị tình nghi là Impostor. Không hiểu với tựa game không có leo cấp cũng như thi đấu hạng thì gian lận để làm gì?", Nguyên đặt câu hỏi.

Hiện có 3 cách gian lận phổ biến nhất trong game là hack trở thành Impostor, hack tiêu diệt hàng loạt và hack giết liên tục. Ngoài ra, còn có một số phần mềm giúp người chơi dịch chuyển tức thời, biến mất trong vent mà không cần nhảy.

Among Us có cách chơi khá giống với boardgame "Ma sói" (The Werewolves of Millers Hollow). Trong đó, từ 1 đến 4 người chơi bất kỳ sẽ được chọn làm kẻ giả mạo (Impostor). Nhiệm vụ của những người chơi này là tìm và tiêu diệt người chơi khác trên một tàu không gian.

Nhà phát triển Innersloth quyết định tạm dừng làm phần 2 để tập trung cho phiên bản đầu. Ảnh: Games.lol

Một ván đấu Amongs Us thông thường kéo dài từ 3-7 phút. Tuy nhiên, việc sử dụng các phần mềm hack nói trên có thể khiến trò chơi lập tức kết thúc.

Những người chơi gian lận còn có thể khéo léo dùng một số cách cheat khó bị phát hiện hơn như liên tục trở thành Impostor, nhìn xuyên tường (hack wall), chat nhanh hoặc tự động nhìn thấy Impostor...

Game không còn vui

"Các bản hack này chủ yếu dành cho smartphone sử dụng hệ điều hành Android hoặc người chơi trên máy tính. Trước đó, khi game bắt đầu phổ biến sau khi được các streamer giới thiệu, đã xuất hiện bản crack mở khóa toàn bộ trang phục, vật nuôi vốn phải mua bằng tiền thật. Điều này làm thất thoát khoản thu lớn cho nhà phát triển game", anh Minh cho biết.

Lập trình viên này cũng nhận định không dễ để Innersloth - nhà phát triển Among US có thể khắc phục vấn đề gian lận sớm. "Với nhân lực chỉ 3 người, Innersloth còn phải chăm chút tạo ra chế độ chơi mới, củng cố kết nối đến máy chủ... Thông báo hủy bỏ Among Us 2 để tập trung cho phần 1 của hãng game này vừa qua là rất hợp lý", anh nói.

Hack cheat khiến Among Us giảm nhiều tính giải trí. Ảnh: Games.lol

Ra đời từ 2018, song mãi đến thời gian gần đây, Among Us mới trở thành cơn sốt trong làng game thế giới. Đồ họa đơn giản song cách chơi đầy thú vị giúp game chiếm được tình cảm của người chơi.

Tính đến cuối tháng 9/2020, trò chơi đã có hơn 86,6 triệu lượt tải trên thiết bị di động ở toàn cầu. Đỉnh điểm vào ngày 25/9, tổng số người chơi Among Us cùng lúc là 3,5 triệu. Tại Việt Nam, game cũng đang chiếm giữ ở vị trí số 1 trên CH Play.

"Ngay cả game vô thưởng vô phạt như Among Us cũng bị hack. Vẫn biết cơn sốt game này rồi sẽ qua đi, song nếu các trò gian lận cứ tiếp diễn trong game không được xử lý, trò chơi sẽ nhanh chóng đánh mất game thủ chân chính", tài khoản Reddit Steelnetory nhận định.

(Theo Zing)