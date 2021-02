Uzi rời RNG và mặt trái của các hợp đồng thể thao điện tử chuyên nghiệp

Vào ngày khai mạc giải đấu LPL, Uzi đã dội một gáo nước lạnh vào rất nhiều người hâm mộ.

Tháng 6/2020, tuyển thủ eSports huyền thoại với sự nghiệp 8 năm đã tuyên bố giải nghệ trên mạng xã hội vì sức khỏe không tốt. Sau khi giải vô địch thế giới S10 kết thúc cùng năm, nhiều tin đồn về sự trở lại của Uzi (tên thật: Giản Tự Hào) bắt đầu lan truyền. Cụ thể, Uzi sẽ gia nhập iG Esports Club và hình thành 'đẳng cấp thần thánh' với các nhà cựu vô địch thế giới.

Uzi là tuyển thủ đình đám được công nhận với danh hiệu World's Best ADC

Đến ngày 22/2 vừa qua, Uzi bất ngờ thông báo không có kế hoạch trở lại trong năm nay và anh sẽ rời RNG, nơi đã gắn bó trong nhiều năm và đến với Little Elephant Big Goose Company, hiện là công ty MCN livestream game lớn nhất ở Trung Quốc.

RNG (Royal Never Give Up) là một trong những câu lạc bộ eSports sở hữu lượng người hâm mộ đông nhất ở Trung Quốc, nhưng danh tiếng đối với khán giả thể thao điện tử không được lý tưởng. Một số khán giả đã gọi RNG là “Hợp đồng của Thần” và buộc tội câu lạc bộ này về các hợp đồng cá độ.

Vì vậy, ngay khi Uzi xác nhận rời RNG, người ủng hộ tuyển thủ này đều tỏ ra vui mừng. Nhưng chỉ nửa giờ sau, bạn gái của Uzi đã đăng đàn trên Weibo đầy ẩn ý: “Con người có thể máu lạnh và tàn nhẫn, chiến đấu bằng súng và mũi tên, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm là chịu đựng và chịu đựng vì tình hình chung”.

Sau đó, Uzi cũng ấn thích dòng trạng thái này, xóa câu lạc bộ cũ của mình và sửa đổi xác thực Weibo.

Cho đến hiện tại, blog chính thức của RNG chưa công bố bất kỳ nội dung nào liên quan đến Uzi. Theo quy ước, cho dù tuyển thủ mới gia nhập hay chuyển nhượng, câu lạc bộ sẽ đăng trên mạng xã hội để bày tỏ sự mong đợi hoặc cảm ơn. Cuối cùng, cộng đồng người hâm mộ đã dần nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như họ tưởng.

Trên các MXH, nhiều cư dân mạng cho rằng Uzi bị “đàn áp”, thậm chí có người còn gọi tuyển thủ đình đám này là “đứa con bị bỏ rơi vì mục đích thương mại” của RNG. Họ nhận định RNG “đá” Uzi cho các đại lý MCN, một mặt, có thể thu được lợi ích thương mại, mặt khác, có thể ngăn Uzi đến với các câu lạc bộ eSports trong tương lai để duy trì năng lực cạnh tranh.

Một số người trong ngành cũng công khai bày tỏ quan điểm tương tự. Cựu tuyển thủ XiaoXiao (Tôn Á Long) cũng thẳng thừng trong một buổi livestream, “Không có hi vọng cho sự trở lại” và cũng không có đội tuyển nào sẵn sàng chào đón Uzi trong tương lai.

Nhìn chung, có hai hợp đồng giữa người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp và câu lạc bộ, đó là thỏa thuận người chơi và thỏa thuận môi giới. Cái trước xác định liệu người chơi có thể thi đấu hay không và cái sau bao gồm tất cả các hoạt động thương mại bên ngoài như livestream và chứng thực. Uzi tự hào rằng sau khi giải nghệ chỉ có hợp đồng môi giới với RNG.

Việc câu lạc bộ chuyển giao hợp đồng cho đại lý MCN có nghĩa là nếu Uzi trở lại với tư cách là một người chơi thể thao điện tử, giá trị người chơi và giá trị thương mại của anh sẽ bị chia cắt. Trừ khi Elephant Big Goose sẵn sàng chuyển nhượng một lần nữa, câu lạc bộ chịu trách nhiệm về hợp đồng của Uzi chỉ có thể có danh tính của anh ta là một “người chơi thể thao điện tử”.

Dưới góc nhìn của câu lạc bộ thể thao điện tử, đây rõ ràng không phải là một hình thức kinh doanh hiệu quả về chi phí. Ngay sau đó, hướng của dư luận đã bị đảo ngược. Một số cư dân mạng bắt đầu đổ vào khu vực bình luận của blog chính thức của RNG và bày tỏ sự không hài lòng.

Ngày nay, khi ngành công nghiệp thể thao điện tử chưa phát triển mạnh, những việc như chặn chuyển nhượng cầu thủ thực sự không phải là hiếm. Trong kỳ chuyển nhượng LEC châu Âu năm 2020, câu lạc bộ thể thao điện tử G2 đã mua tuyển thủ nổi tiếng Rekkles từ đối thủ cũ FNC, nhưng đã chặn việc chuyển nhượng PerkZ. Cuối cùng, PerkZ gia nhập giải Bắc Mỹ không có sự cạnh tranh trực tiếp với câu lạc bộ thể thao điện tử G2.

Trong một cuộc trò chuyện công khai, ông chủ câu lạc bộ thể thao điện tử G2, Ocelote từng công khai thừa nhận đã cản trở vụ chuyển nhượng, và thậm chí còn thẳng thừng hơn "Đừng ngây thơ, thể thao điện tử là một ngành kinh doanh, tôi không thể dùng Red Bull để trả tiền cho người khác" (Red Bull là nhà tài trợ của G2).

Trên thực tế, đối với Uzi, tiếp tục đào sâu vào con đường phát sóng trực tiếp và các hoạt động giá trị thương mại, Little Elephant và Big Goose có thể làm tốt hơn câu lạc bộ thể thao điện tử ban đầu. Ngược lại, về phía Little Elephant và Big Goose, vốn đang phát triển nhanh chóng, thì nguồn năng lượng tiềm tàng khổng lồ do cái tên Uzi mang lại cũng rất cần thiết.

Mặc dù nhiều người hâm mộ hi vọng tuyển thủ này có thể tái xuất đấu trường chuyên nghiệp, nhưng tình huống này vẫn rất khó. Được khán giả thể thao điện tử toàn cầu công nhận là “tuyển thủ ADC thiên tài”, nhưng Uzi chưa bao giờ có thể có được chiếc cúp S Series cuối cùng.

Quan trọng nhất, câu chuyện về niềm kiêu hãnh của Uzi vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu muốn trở lại với Đấu Trường Công Lý, thử thách mà tuyển thủ này phải đối mặt sẽ khó khăn hơn bao giờ hết.

Phong Vũ