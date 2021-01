Vì sao một công ty game có thể khiến cả phố Wall chao đảo?

Cổ phiếu của GameStop đã tăng giá trị tới 6.000% so với năm 2019, với lệnh mua nhiều gấp 4 lần lệnh bán và bị sàn chứng khoán New York tạm ngừng giao dịch tới 9 lần.

Chuỗi cửa hàng GameStop lao đao trong mùa dịch Covid-19

Nếu là một game thủ đời đầu, người ta hẳn nhiên sẽ biết đến GameStop, chuỗi cửa hàng bán đĩa game, máy chơi game nổi tiếng ở Mỹ. Sự nổi tiếng của GameStop ở Mỹ có thể ví như Thúy Vy Computer một thời ở nước ta (nay đã đóng cửa).

Ở kỷ nguyên của cửa hàng trực tuyến, GameStop dần đánh mất vị thế ông lớn và đành đứng ngoài cuộc chơi trước những Steam hay Epic.

Hãng này đã thua lỗ liên tục trong suốt nhiều năm qua và dự báo không có lãi cho đến năm 2023, chạm đáy giá trị 300 triệu USD trên thị trường chứng khoán vào tháng 08/2019. Khi đó, các chuyên gia chứng khoán đã dự báo cái chết rất gần của GameStop trên sàn. Điều này nghĩa là sẽ có cơ hội cho giới đầu cơ nhảy vào kiếm lời bằng cách bán khống (short selling).

Về cơ bản, bán khống là hành động mượn cổ phiếu giá cao để bán đi và mua lại khi nó xuống giá thấp. Giá cổ phiếu của một công ty càng xuống thấp người bán khống càng có lời và công ty đó phá sản càng tốt.

Nhưng cổ phiếu của công ty này đã tăng phi mã, nhờ cộng đồng Reddit

Nhưng cộng đồng Reddit đã nói không, họ quyết tâm phá bĩnh giới tinh hoa phố Wall bằng mọi giá và không để biểu tượng một thời GameStop phải chết dần chết mòn. Reddit là diễn đàn rất nổi tiếng với hơn 430 triệu thành viên trên toàn cầu tham gia thảo luận về mọi vấn đề, bao gồm cả chứng khoán.

Và các thành viên Reddit đã chen ngang bằng cách nào? Họ vào lệnh mua liên tục để khiến giá cổ phiếu của GameStop tăng lên. Bán khống sẽ gặp vấn đề khi cổ phiếu tăng giá liên tục, tạo áp lực khiến nhà đầu tư phải bán non (short squeeze) để cắt lỗ. Nhà đầu tư bị áp lực phải mua lại (cover) rồi phải bán non, cứ thế chuỗi mua lại bán non lặp đi lặp lại. Kết quả, cổ phiếu của GameStop từ mức chạm đáy 3,32 USD hồi tháng 08/2019, hiện đã tăng lên 347,51 USD khi kết thúc phiên giao dịch hôm 27/01.

71,66 triệu cổ phiếu của GameStop hiện có giá trị 4,66 tỷ USD và đã khiến các nhà đầu tư tốn 6,12 tỷ USD mua vào, lỗ ròng 2,79 tỷ USD hôm thứ hai. Từ một công ty ‘ngáp ngáp’, GameStop hiện được định giá 23 tỷ USD trên sàn chứng khoán.

Elon Musk cũng nhảy vào cuộc vui này với vỏn vẹn một dòng tweet

Hiện tại, không ai biết khi nào bong bóng này sẽ nổ. Bởi mùa dịch Covid-19 khiến người dân Mỹ ở nhà nhiều hơn và việc giao dịch chứng khoán cũng dễ hơn bao giờ hết chỉ nhờ cài app di động. Đấy là chưa kể người ta có thể đặt cược vào hợp đồng quyền chọn (call option), tức mua dự báo trong tương lai rằng cổ phiếu GameStop sẽ còn tăng giá.

Trong nỗ lực ngăn chặn quả bom Ponzi này (nơi người đến trước lấy tiền của người đến sau), nền tảng chat Discord đã khóa kênh chứng khoán của Reddit với hơn 250.000 người tham gia. Tuy nhiên, trước đấy, tỷ phú Elon Musk đã làm cuộc vui thêm sôi động với chỉ một dòng tweet trên Twitter nhắc khéo đến GameStop.

Và không dừng lại ở GameStop, cộng đồng Reddit đang tiếp tục ‘hồi sinh’ các cổ phiếu khác như công ty xe điện Nio, hãng điện thoại BlackBerry và chuỗi rạp chiếu phim AMC. Lúc này, nhiều người có thể nghĩ đến câu nói nổi tiếng của tỷ phú chứng khoán Warren Buffett: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi".

Phương Nguyễn