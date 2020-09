Vì sao PlayStation 5 ở Việt Nam được chào giá đắt gấp đôi?

Tình trạng cháy hàng của PlayStation 5 trên toàn cầu tạo ra một làn sóng sốt nhẹ ở Việt Nam.

Giá mua PS5 trên eBay

Ngay sau khi công bố mở đặt trước cho PlayStation 5 (PS5), Sony đã phải đối mặt với làn sóng người mua ồ ạt chưa từng có. Chỉ trong vòng vài phút mở bán, PS5 đã cháy hàng trên Amazon. Còn trên eBay, xuất hiện nhiều lời rao bán lại chiếc PS5 với giá không dưới 13 triệu đồng đến 24 triệu đồng. Một vài điểm bán khác đã phải mở bán theo hình thức quay số may mắn để đảm bảo tính công bằng.

Tại Việt Nam, một số cửa hàng console cũng bắt đầu nhận đặt mua PS5 với giá chênh từ 4-5 triệu đồng so với giá gốc. Cá biệt có nơi còn chào giá gấp đôi so với mức giá niêm yết của Sony là 399,99 USD (khoảng 9,2 triệu đồng) và 499,99 USD (11,5 triệu đồng). Lý do là bởi nguồn cung sản phẩm PS5 trên toàn thế giới là có hạn ở đợt mở bán đầu tiên này, trong khi nhu cầu tại Việt Nam tương đối cao.

Các cửa hàng ở Việt Nam chào giá cao hơn trung bình khoảng 4-5 triệu đồng

Mức giá này được cho là phản ánh đúng cơn sốt của game thủ Việt với dòng sản phẩm PlayStation (PS) của Sony. Có mặt ở Việt Nam từ khoảng cuối thập niên 90, PS cùng với game bóng đá Winning Eleven (tiền thân của Pro Evolution Soccer) đã chiếm trọn cảm tình của người Việt. Thậm chí, game thủ Việt còn sử dụng hai cách gọi ‘đi đá PES’ và ‘đi đá PS’ là một.

So với Xbox của Microsoft, số lượng các cửa hàng kinh doanh PS từ xưa đến nay luôn vượt trội hơn. Mặt hàng bán chạy ở các cửa hàng game console của nước ta cũng là các loại máy PS, tay cầm PS, đĩa chơi game PS các loại.

Tuy thế, Sony lại phân phối các sản phẩm PS4 chính hãng ở Việt Nam có phần hơi muộn màng. Do đó, khả năng sản phẩm PS5 sẽ không thể đến tay người tiêu dùng theo đường chính ngạch. Hiện website của Sony Việt Nam cũng không hề có bất cứ cập nhật nào đối với dòng sản phẩm mới này.

Phương Nguyễn