Vũ khí mới của Microsoft trong cuộc chiến game console sẽ thành công?

Tuần trước, cuộc chiến mới giữa Sony và Microsoft ở thị phần máy chơi game lại một lần nữa được mở ra, khi cả hai đều đồng loạt ra mắt dòng console mới.

Theo kết quả phân tích, doanh thu mảng game của hai công ty trong vòng 5 năm qua, công bằng mà nói Sony đã bỏ xa đối thủ cạnh tranh chính trong ngành là Microsoft trong chu kỳ vừa qua. Tuy nhiên, Microsoft vẫn sẽ có lợi thế riêng trong ngành công nghiệp game trong vài năm tới.

Dịch vụ đăng ký trò chơi Xbox Game Pass của Microsoft đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, điều này sẽ giúp mở rộng số lượng người chơi cho các game console theo thời gian. Mục đích của dịch vụ này là cho phép người dùng trả phí hàng tháng và họ có thể chơi trò chơi qua đám mây trên các thiết bị không phải Xbox.

Microsoft cũng đã sử dụng tiền dự trữ của mình để mua lại các nhà sản xuất trò chơi nhằm mở rộng phạm vi dịch vụ. Thương vụ mua lại ZeniMax Media Inc. trị giá 7,5 tỷ USD đang chờ xử lý, công ty là công ty mẹ cấp phép cho các trò chơi Doom và Fallout. Ngoài ra, Microsoft có thể thực hiện các vụ mua lại các nhà phát triển trò chơi lớn hơn.

Tổng doanh thu của các nhà sản xuất console hàng đầu

Như thể hiện trong hình trên, mặc dù doanh thu bán trò chơi của Microsoft đã tăng từ 9,12 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2015 lên 11,58 tỷ USD, xếp hạng của Microsoft trong số ba nhà sản xuất trò chơi hàng đầu đã thay đổi trong 5 năm qua. Trong năm tài chính gần đây nhất, doanh thu trò chơi của Sony và Nintendo lần lượt là 18,98 tỷ USD và 12,56 tỷ USD.

Tháng 11/2013, Microsoft ra mắt Xbox One trên phần cứng của thế hệ máy chơi game trước nhưng vấp phải nhiều phản hồi không tích cực từ phía người dùng. Thất bại lớn nhất của hãng là việc kết hợp máy chơi game với thiết bị cảm ứng chuyển động Kinect, khiến Xbox One đắt hơn 100 USD so với PlayStation 4 của Sony, được phát hành gần như đồng thời. Sau đó, Microsoft đã loại bỏ tính năng này và cố gắng hạ giá thành sản phẩm nhưng bất thành trong việc giữ chân người dùng.

Đối với Microsoft, công ty đã có 20 năm kinh doanh máy chơi game, rất khó để đảo ngược tình thế này. Không chỉ vậy, nỗ lực của hãng với những chiến lược kinh doanh nhằm giành lại thị phần từ tay Sony ngày càng gặp phải nhiều khó khăn. Nhất là khi cả 2 đều liên tục cho ra mắt những hệ máy khá tương đồng. Thực tế, hai công ty này thường được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành công nghiệp này vì họ sản xuất ra những máy chơi game mạnh mẽ nhất, có thể thực hiện những trò chơi đồ họa nhất.

Có lẽ sau rất nhiều sự cố gắng, vận may đã bắt đầu mỉm cười với Microsoft khi Giám đốc tài chính kinh doanh mảng Xbox Tim Stuart cho biết, hai máy chơi game mới của công ty, Xbox Series X và Xbox Series S hiện đã bán hết trên toàn cầu. Đây là dấu mốc lịch sử của Xbox khi trở thành máy chơi game thành công nhất của hãng.

Ông nói: "Game thủ là trung tâm của hệ sinh thái mà chúng tôi đã đầu tư trong những năm qua. Chúng tôi tin rằng, chiến lược này là yếu tố đóng góp chính vào doanh thu game hàng năm. Trong hai năm qua, doanh thu game hàng năm của Microsoft đã vượt quá 11 tỷ USD”.

Một cuộc cạnh tranh mới

Microsoft đã đặt cược lớn vào dịch vụ Game Pass, kỳ vọng rằng nó sẽ giúp bán được thế hệ phần cứng mới nhất. Công ty đã ra mắt dịch vụ vào năm 2017 nhưng chỉ mới ra mắt gần đây, bao gồm cả các game của Electronic Arts để nâng cao khả năng cạnh tranh. Phiên bản rẻ nhất là 10 USD mỗi tháng và người chơi có thể chơi hơn 100 trò chơi trên console, trong khi phiên bản 15 USD mỗi tháng bao gồm các trò chơi PC và console, cũng như dịch vụ trò chơi nhiều người chơi Xbox Live Gold.

Các dịch vụ đắt tiền hơn cũng bao gồm trò chơi điện toán đám mây, cho phép mọi người chơi các game console cao cấp trên điện thoại di động và máy tính bảng. Trò chơi đám mây hiện chỉ chạy trên điện thoại Android, nhưng Microsoft cho biết cuối cùng nó sẽ chạy trên thiết bị iOS. Thử nghiệm lớn nhất mà hãng hiện đang phải đối mặt là xem có bao nhiêu người sẵn sàng trả tiền hàng tháng thay vì mua game lẻ. Microsoft đã công bố vào tháng 9 rằng Game Pass đã có 15 triệu người đăng ký, con số này tăng đáng kể từ 10 triệu vào tháng 4.

Tuy nhiên, Michael Pachter, nhà phân tích tại Wedbush Securities, bày tỏ nghi ngờ về triển vọng mở rộng đáng kể thị trường game của dịch vụ này. Ông cho rằng, dịch vụ này có giá từ 120 đến 180 USD mỗi năm là quá đắt. Ông cũng chỉ ra rằng Take Two Interactive Software và Activision Blizzard và các nhà phát hành trò chơi lớn khác đã miễn cưỡng đưa trò chơi của họ vào các dịch vụ tương tự như Game Pass, bởi thực sự họ không hề đánh giá cao dịch vụ mới này.

Phong Vũ