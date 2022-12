Gần 1.000 sự cố tấn công mạng vào hệ thống tại Việt Nam trong tháng 12

Những ngày gần đây, Bộ Công an đã liên tiếp nhắn tin cảnh báo, nhắc nhở người dân về các chiêu thức lừa đảo trực tuyến như giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện thông báo có liên quan đến các vụ án và yêu cầu chuyển tiền; giả mạo website, ứng dụng của các tổ chức và gửi đường link dụ người dùng đăng nhập nhằm chiếm quyền điều khiển các loại tài khoản; đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online cho các trang mạng xã hội…

Theo số liệu của Trung tâm Giám sát không gian mạng Việt Nam (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, trong 2 tuần từ ngày 12/12 đến ngày 25/12, đã có 1.252 trường hợp tấn công ào các trang, cổng thông tin điện tử của Việt Nam, trong đó các trường hợp tấn công lừa đảo (Phishing) chiếm tới hơn 66%.

Cũng trong khoảng thời gian nêu trên, hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dùng Internet về các trường hợp nghi lừa đảo tại địa chỉ canhbao.khonggianmang.vn do NCSC quản lý đã nhận được 422 ý kiến phản ánh. Qua kiểm tra, phân tích, có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng và các trang thương mại điện tử…

Các chuyên gia bảo mật cũng cho biết, sự cố tấn công mạng, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến nhắm trực tiếp vào người dùng cá nhân đang có xu hướng gia tăng trong các tháng cuối năm 2022 và dịp nghỉ Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thông tin từ cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong tháng 12/2022, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát và bảo đảm an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh.

Trong tháng 12/2022, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 982 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 17,3% so với tháng 11/2022 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2022, tổng số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 12.195, tăng 25,3% so với năm ngoái.

Trong dịp giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, phát hiện sớm tấn công mạng. (Ảnh minh họa)

Bộ TT&TT cũng cho biết, để bảo đảm an toàn thông tin mạng, thời gian tới Bộ vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh; đồng thời tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.

Trao đổi với VietNamNet về sự gia tăng tấn công mạng trong những ngày cuối năm và dịp nghỉ lễ, Tết, Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật của Công ty Công nghệ an ninh mạng Việt Nam - NCS cho biết, đây là tình hình chung trên thế giới, không chỉ riêng tại Việt Nam

Những ngày gần đây,hàng loạt các vụ tấn công đã diễn ra, trong đó có những vụ đáng chú ý như đánh cắp rồi rao bán dữ liệu của hàng triệu người dùng Twitter, tấn công và đánh cắp hơn 9 triệu USD tiền của người dùng ví BitKeep hay tấn công lỗ hổng Microsoft Exchange để cài mã độc Ransomware.

“Các hình thức tấn công đa dạng, phức tạp, nhưng một trong những nguyên nhân chính là do sự mất cảnh giác của người dùng. Vì thế, các đơn vị cần tích cực rà soát và tăng cường đảm bảo an ninh cho các hệ thống trong dịp này. Người dùng cá nhân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi của tội phạm mạng”, chuyên gia NCS khuyến nghị.