Giá iPhone 13 bất ngờ tăng cao sau khi iPhone 14 ra mắt

Thông thường, mỗi khi Apple giới thiệu một thế hệ iPhone mới, các dòng sản phẩm đời cũ sẽ nhanh chóng giảm giá. Tuy nhiên, điều này không còn chính xác trong năm nay.

Giá bán iPhone 13 hàng tân trang và qua sử dụng tăng cao sau khi iPhone 14 ra mắt (Ảnh: Counterpoint Research).

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường CounterPoint Research, sau khi thế hệ iPhone 14 ra mắt, giá bán của những chiếc iPhone 13 tân trang và hàng qua sử dụng tại thị trường Mỹ đã tăng cao.

Ngay khi giới thiệu iPhone 14, Apple đã "khai tử" và ngừng kinh doanh bộ đôi iPhone 13 Pro. Do đó, người dùng tại Mỹ hiện chỉ có thể tìm mua iPhone 13 Pro hàng tân trang hoặc qua sử dụng.

Cụ thể, mức giá trung bình của những chiếc iPhone 13 Pro hàng tân trang và qua sử dụng đã tăng đến 11%. Nguyên nhân đến từ nhu cầu tăng cao của người dùng đối với những thiết bị này.

Theo GizChina, một trong những yếu tố khiến cho nhiều người dùng tại Mỹ tìm mua iPhone 13 Pro là do các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn không đủ sức hấp dẫn, đặc biệt là chiếc iPhone 14 Plus. Thậm chí, nguồn tin từ trang Information còn tiết lộ Apple đã bắt đầu cắt giảm sản lượng của iPhone 14 Plus do nhu cầu quá thấp từ thị trường.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, lượng hàng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max chính hãng vẫn tương đối dồi dào. Mức giá của những thiết bị này cũng liên tục được các đại lý điều chỉnh giảm, nhằm xả kho "dọn đường" cho thế hệ iPhone 14 lên kệ.

iPhone 13 Pro Max vẫn được nhiều người dùng đón nhận dù đã bị Apple "khai tử" (Ảnh: Tom's Guide).

Hiện tại, bộ đôi iPhone 13 Mini và iPhone 13 đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 17 triệu đồng và 18,8 triệu đồng. Giá bán của hai phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max dao động từ 25 triệu đồng và 27 triệu đồng.

"Sau khi iPhone 14 ra mắt, sức mua của iPhone 13 có chững lại đôi chút, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là phiên bản iPhone 13 Pro Max. Hiện tại, dòng sản phẩm này vẫn có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng, trong khi giá bán đã dễ tiếp cận hơn", bà Phùng Phương - đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

Bà Phương cho biết thêm rằng sau khi sản phẩm được điều chỉnh giá bán, doanh số của thế hệ iPhone 13 có thể sẽ tăng thêm 10-15% so với giai đoạn đầu tháng.

(Theo Dân trí)