Giải bài toán an toàn và bảo mật thông tin trong cách mạng 4.0

Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XV về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần thứ XV - FAIR 2022.

Được tổ chức trong 2 ngày 3/11 và 4/11, hội nghị nhằm tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong cả nước có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực CNTT, an toàn và bảo mật thông tin.

Hội nghị FAIR 2022 thu hút hơn 130 báo cáo của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực CNTT, an toàn và bảo mật thông tin. Qua quy trình xét duyệt với tiêu chí là tính mới và tính thời sự của các nghiên cứu cơ bản, tính sáng tạo và tính cấp thiết của các nghiên cứu ứng dụng, đã có 73 báo cáo được chọn để trình bày tại hội nghị.

Với quy mô lớn, hội nghị sẽ được tổ chức gồm 1 phiên toàn thể với 4 bài báo cáo mời cùng 5 phiên thảo luận song song về nhiều chủ đề chuyên sâu thuộc các lĩnh vực khoa học dữ liệu; cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin; trí tuệ nhân tạo và ứng dụng; xử lý ảnh và thị giác máy tính; mật mã và an toàn an ninh mạng dưới sự điều khiển, chủ trì của nhiều nhà khoa học uy tín.

Hội nghị FAIR 2022 sẽ tập trung vào giải quyết các bài toán về an toàn và bảo mật thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. (Ảnh minh họa: Internet)

Ban tổ chức đã thống nhất chọn chủ đề chính của hội nghị là "An toàn và bảo mật thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Chia sẻ với VietNamNet về chủ đề chính, đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đưa đến sự phát triển của công nghệ Internet tốc độ cao và công nghệ 5G, kết nối của mọi thiết bị di động, thiết bị IoT, máy tính bảng, smartphone cùng các dịch vụ OTT, M2M, Big Data, Cloud, người dùng thư điện tử, diễn đàn, mạng xã hội, lướt web, thương mại và thanh toán điện tử.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng đưa đến những hiểm họa khôn lường về an toàn thông tin và an ninh mạng. Hàng loạt cuộc tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp, phá hoại dữ liệu đã không được kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro, dẫn đến không kịp thời phát hiện được nguy cơ, lỗ hổng, mã độc bị cài vào trong hệ thống.

Tình hình an toàn, an ninh mạng trong môi trường của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho các cơ quan, tổ chức nhiệm vụ hết sức cấp bách là bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng, góp phần đảm bảo cho phát triển kinh tế, xã hội và an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội. “Cũng vì thế, nội dung của hội nghị FAIR 2022 sẽ tập trung vào giải quyết các bài toán về an toàn và bảo mật thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

