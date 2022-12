Giải pháp Make in Vietnam cho doanh nghiệp thời chuyển đổi số

Vcontract là giải pháp về hợp đồng điện tử Make in Vietnam do Viettel phát triển, sau khi doanh nghiệp này nhận thấy rằng, việc ký kết hợp đồng theo phương thức truyền thống (giấy tờ và chữ ký “tươi”) khiến doanh nghiệp tốn không ít chi phí in ấn, vận chuyển và thời gian để ký kết hợp đồng. Hợp đồng giấy truyền thống còn khiến doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại về địa lý, khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý hợp đồng cho doanh nghiệp.

Với những hạn chế lớn của hợp đồng truyền thống, hợp đồng điện tử giải pháp ký kết hợp đồng trực tuyến bằng chữ ký điện tử ra đời giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề bất cập trên. Hợp đồng điện tử hứa hẹn trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp chuyển đổi số và thay thế hoàn toàn hợp đồng truyền thống trong tương lai.

Hợp đồng điện tử đáp ứng mọi quy định của pháp luật như Điều 38 Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11: “Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống” và Điều 9 trong Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định: “Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đảm bảo được tính toàn vẹn của thông tin và Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết”, và các quy định trong Nghị định 85/2021/NĐ-CP, Thông tư 01/2022/TT-BCT…

Giải pháp Chứng thực Hợp đồng điện tử vContract do Viettel nghiên cứu và phát triển đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Bao gồm các ưu điểm như: Triển khai giải pháp đơn giản - không cần đầu tư hạ tầng.Ký kết hợp đồng nhanh chóng, thuận tiện, cắt giảm lên đến 90% thời gian ký kết hợp đồng; Giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên đến 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ hợp đồng; Thuận tiện cho việc tìm kiếm, quản lý và lưu trữ hợp đồng.

Hợp đồng ký kết trên vContract được bảo mật và an toàn đáp ứng quy định về tính toàn vẹn nội dung theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP tuân thủ các quy định của Nhà nước, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy ký theo phương thức truyền thống.

Hợp đồng sau khi ký kết thành công trên hệ thống vContract được Xác thực bởi Viettel và xác thực trên Trục Phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam giúp đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho hợp đồng.