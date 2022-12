iPhone giảm giá, nhà bán lẻ tăng gấp đôi doanh thu

Dịp lễ hội mua sắm 12/12, doanh số nhiều nhà bán lẻ công nghệ tăng gấp đôi, trong khi thương mại điện tử còn tăng nhiều hơn.

Theo Criteo, ngày 12/12 chứng kiến doanh số bán lẻ trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam, tăng 143% so với ngày thường. Doanh số bán lẻ trực tiếp, đa kênh cũng tăng mạnh.

Bà Phùng Phương, đại diện Di Động Việt, cho hay trong hai ngày sale lớn 11-12/12, doanh số bán hàng trung bình tăng gấp đôi so với ngày thường.

24hStore cũng có mức tăng mạnh. Xuyên suốt chương trình diễn ra từ 9/12 đến hết 12/12, doanh số tăng hơn 30% so với ngày thường. Đỉnh điểm hôm 12/12, doanh số tăng hơn 35%, chính thức phá vỡ kỷ lục bán hàng ngày Black Friday lập được trước đó không lâu.

iPhone giảm giá 1-3 triệu đồng trong dịp 12/12, góp phần tăng doanh số cho nhà bán lẻ. (Ảnh: Hải Đăng)

Xu hướng khuyến mại tận dụng dịp mua sắm cuối năm trong thời gian tới chắc chắn sẽ giúp các nhà bán lẻ gia tăng doanh số. Ông Đình Hiển - CEO hệ thống Surface City (Hà Nội) dự đoán thị trường laptop có thể tăng trưởng khoảng 10-15% so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là khi các hệ thống liên tục triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại.

Các mặt hàng bán chạy dịp này khá đa dạng. Bà Phùng Phương cho hay, sản phẩm Apple vẫn có sức mua cao như iPhone 11, iPhone 13, iPhone 14 Series, iPad Pro 2022. Ngoài ra, một số máy của Samsung, Xiaomi, Oppo cũng tăng trưởng gấp đôi sức bán so với ngày thường.

Phía 24hStore cho biết, doanh số tăng tập trung vào những sản phẩm giảm sâu. Cụ thể: iPhone 14 Series (chiếm hơn 55% tổng doanh số ngày), AirPods 2 (chiếm hơn 9% tổng doanh số ngày), Xiaomi Redmi Note 11 (chiếm hơn 3,5% tổng doanh số ngày). Trong dịp này, nhiều mẫu iPhone giảm giá từ 1-3 triệu đồng.

Loạt phụ kiện chính hãng đồng giá 12.000 đồng cũng được khách hàng lựa chọn.

Theo ông Đình Hiển, khách mua các máy Microsoft Surface thường thích tặng kèm bàn phím và bút, kèm mức giảm giá 1-2 triệu đồng. Do đó, combo Surface Pro 8 kèm bàn phím Slim và bút Surface Pen 2 giảm còn 26.990.000 đồng, hay combo này với mẫu Surface Pro 9 giá 35.990.000 đồng cũng được mua nhiều dịp 12/12.

Ngành hàng laptop gặp phải một số hạn chế do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, khiến giá thành sản xuất thiết bị tăng lên. Dù vậy, điều này chưa ảnh hưởng quá nhiều đến giá bán của laptop tại thị trường Việt Nam nên khách hàng vẫn được hưởng giá tốt.

Do giá trị hàng hoá lớn, mức tăng trưởng trong ngày 12/12 của các nhà bán lẻ công nghệ không quá cao. Trong khi đó, thương mại điện tử sẽ có doanh số cao hơn. Ví dụ năm ngoái, tổng doanh số Lazada tăng 2 lần so với cùng kỳ, một số ngành hàng tăng 5 lần so với ngày thường.