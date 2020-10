ictnews Ứng dụng gọi xe be chính thức tung ra hai dịch vụ giao hàng là beExpress và beDelivery. Ông Trần Thanh Hải, CEO Be Group cho biết doanh nghiệp này kỳ vọng đến năm 2020, dịch vụ giao vận của be sẽ chiếm 30% thị phần trên toàn thị trường giao vận nội địa.