Google thua đau ngay trong ngày công bố đối thủ của ChatGPT

Ngày 8/2, Google vừa tổ chức sự kiện giới thiệu chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Bard, tuy nhiên, nó quá nhạt nhòa so với những gì Microsoft vừa trình diễn hồi đầu tuần với công cụ tìm kiếm Bing.

Trong màn demo có lẽ là thú vị nhất, Google khỏe khả năng AI tạo sinh (generative AI) trong tương lai sẽ tóm tắt nội dung từ web như thế nào. Google đặt câu hỏi “những chòm sao đẹp nhất nếu muốn ngắm sao là gì”, câu trả lời của AI đưa ra một vài tùy chọn cũng như cách phát hiện chòm sao.

Demo câu trả lời của Bard. (Ảnh: Google)

Theo Phó Chủ tịch Google Prabhakar Raghavan, tính năng AI tạo sinh mới sẽ giúp sắp xếp thông tin phức tạp và các quan điểm khác nhau ngay trong kết quả tìm kiếm. Nhờ đó, người dùng sẽ nhanh chóng nắm bắt được vấn đề lớn và khám phá nhiều góc độ khác nhau.

Ngoài ra, Google còn cung cấp bản demo về chatbot Bard. Khi được hỏi về ưu, nhược điểm nếu mua xe điện, Bard có thể liệt kê khá chi tiết. Công nghệ đứng sau Bard là LaMDA. Sự kiện cũng đề cập đến những cải tiến AI trên Maps hay Google Lens.

Tuy vậy, lượng thông tin ít ỏi mà Google cung cấp trong sự kiện phần nào nói lên những thách thức hiện nay của hãng trong lĩnh vực tìm kiếm. Dù tiên phong về AI và từng bước tích hợp AI vào tìm kiếm trong nhiều năm qua, “ông lớn” này vẫn chưa cho ra đời đối thủ xứng tầm với ChatGPT, chatbot AI của startup OpenAI. Bard mới chỉ được thử nghiệm trong lượng người dùng hạn chế và chỉ triển khai rộng hơn trong các tuần tới.

Đó là lý do cổ phiếu Google giảm gần 8% xuống 99,4 USD trong phiên giao dịch ngày 8/2, đồng nghĩa vốn hóa “bốc hơi” hơn 100 tỷ USD. Giá cổ phiếu Google rung lắc dữ dội sau khi Reuters đưa tin, trong quảng cáo Bard trên Twitter, lại xuất hiện thông tin thiếu chính xác.

Cụ thể, bài đăng hiển thị một người hỏi Bard về kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), song Bard lại nói kính viễn vọng “đã chụp những bức ảnh đầu tiên về một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta”. Thực tế, NASA cho biết bức ảnh đó là do kính viễn vọng Very Large chụp năm 2004, khoảng 19 năm trước khi Webb xuất hiện.

Người phát ngôn Google thừa nhận sai sót và nói Google sẽ tiến hành quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trong tuần này. Nó sẽ kết hợp phản hồi bên ngoài với kiểm tra nội bộ để bảo đảm các câu trả lời của Bard đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và đúng với thực tế.

Nguy cơ từ Microsoft cũng khiến các nhà đầu tư lo lắng. Hãng phần mềm Microsoft – nhà đầu tư lớn vào OpenAI – thông báo sẽ tích hợp AI vào Bing và loạt sản phẩm khác. Nhà phân tích Dan Ives của hãng chứng khoán Wedbush dự đoán Bing sẽ “thách thức thị trường tìm kiếm web và giành thị phần”.

Năm nay, AI thu hút sự quan tâm lớn từ cả giới công nghệ lẫn công chúng. Nổi bật nhất chính là ChatGPT, chatbot ra mắt tháng 11/2022. Nó đã giúp nâng định giá OpenAI lên 29 tỷ USD. Microsoft cũng được hưởng lợi khi giá cổ phiếu tăng gần 20% trong tháng qua. Theo Ive, “đây chỉ là bước đầu trên mặt trận AI”.

Song, vẫn có người đặt niềm tin vào Google. Bank of America lạc quan vào chiến lược AI của Google do công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm về công nghệ. Công cụ tìm kiếm Google cũng có lợi thế phân phối lớn so với Microsoft. Dù vậy, họ tiếp tục cảnh báo về các vấn đề an toàn như kết quả không chính xác, thiên kiến, tin giả…

(Theo Forbes, The Verge)