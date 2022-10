Ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn "ăn nên làm ra"

Nền kinh tế Internet Việt Nam đang phát triển ngày càng nhanh chóng, đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường gọi xe, giao nhận đồ ăn.

Sau nhiều năm vào thị trường Việt Nam, các ứng dụng gọi xe đã thay đổi thói quen của nhiều khách hàng. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn trên các ứng dụng.

Theo Bộ Công thương, các ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn và vận chuyển hàng hóa Grab, Baemin, Gojek, Be… nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) cùng với các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Sendo…

Số liệu thống kê cho thấy, 10 doanh nghiệp chiếm tới 95% thị phần doanh thu của các website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT tại thị trường Việt Nam.

Các ứng dụng gọi xe quen thuộc với thị trường Việt Nam

Trong đó, Grab nằm trong top 3 cùng Shopee và Lazada nắm thị phần lớn nhất. Baemin là ứng dụng phát triển nhanh khi lọt top 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị phần. Ứng dụng giao đồ ăn gia nhập thị trường vào năm 2019 và nhanh chóng mở rộng dịch vụ ra thị trường Việt Nam trong 3 năm vừa qua và đang cung cấp dịch vụ giao đồ ăn ở 21 tỉnh, thành.

Gojek nằm vị trí thứ 6 trong danh sách 10 doanh nghiệp nắm thị phần lớn nhất trong mảng cung cấp dịch vụ. Nền tảng này hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ chở khách, giao hàng, giao đồ ăn... trong đó ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc của mảng giao đồ ăn trực tuyến. Nửa đầu năm 2022, lượng người dùng đặt món trên nền tảng GoFood tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, với lượng người dùng mới tăng 35%. Ứng dụng này cũng công bố ghi nhận tổng lượng đơn hàng tăng 72% trong 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Ứng dụng Be cũng lọt vào top 10 dù nằm áp chót. Từ một ứng dụng gọi xe ra mắt năm 2019, be đã mở rộng hệ sinh thái sang giao hàng, giao thức ăn, mua vé máy bay, bảo hiểm, gói dịch vụ viễn thông, vé số điện tử, và phát triển ngân hàng số. Hãng gọi xe cho biết, đã có hơn 20 triệu lượt tải, trung bình Be xử lý hơn 10 triệu giao dịch hàng tháng, trong đó tỷ lệ khách hàng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ trên nền tảng chiếm hơn 50%. Hãng gọi xe Việt cũng cho biết, đạt doanh thu tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay và bắt đầu có lãi gộp dương từ quý III/2022. Hãng gọi xe Việt Nam cũng vừa có thêm nguồn lực khi nhận nguồn vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD từ Deutsche Bank, để đẩy mạnh các dịch vụ cốt lõi.

Duy Vũ