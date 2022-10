Việt Nam hiện là 1 trong những nước có tỷ lệ sử dụng Internet tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng với TP.HCM, Hà Nội đang là 1 trong 2 địa phương có số lượng người dùng mạng xã hội cao nhất Việt Nam. Theo báo cáo Digital 2022 Vietnam của Công ty We Are Social and Hootsuite, đến tháng 2, Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 78,1% dân số. Trung bình hàng ngày mỗi người Việt Nam dùng 6 giờ 38 phút để truy cập Internet trên các thiết bị, trong đó 2 giờ 28 phút được dành để truy cập vào các mạng xã hội.