ictnews Theo đánh giá của Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, chỉ số đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng Hà Tĩnh trong năm 2018 thuộc nhóm c (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình).