Hãng bán dẫn Trung Quốc thoát hiểm nhờ dùng công nghệ ‘cổ’

Nhà thầu sản xuất bán dẫn Hua Hong từ lâu luôn ở “chiếu dưới” so với công ty đồng hương SMIC. Dù vậy, các hạn chế của Mỹ lên công nghệ mới và khao khát tự chủ bán dẫn của Trung Quốc đã giúp Hua Hong trở thành tâm điểm.

Hua Hong là nhà sản xuất chip lớn thứ hai Trung Quốc. Trong báo cáo kinh doanh quý III, công ty cho biết hầu như không bị ảnh hưởng trước những động thái từ Mỹ do chip của họ đi sau loại mới nhất vài thế hệ.

Hua Hong chuyên sản xuất chip đời cũ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc phải đánh giá lại chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa sau khi Washington áp quy định nhằm cản trở phát triển chip mới. Nhờ tập trung vào chip cũ, Hua Hong có thể được Bắc Kinh yêu thích và hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ hay nguồn vốn.

Từ tháng 10, Washington giới thiệu hàng loạt biện pháp hạn chế sâu rộng, cấm doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu công nghệ để sản xuất chip đời mới. Điều đó khiến cho SMIC khó theo kịp các đối thủ như TSMC.

Trả lời Financial Times, Hua Hong cho biết, sẽ tiếp tục tìm cách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước do cần chi phí vốn lớn để mở rộng công suất. So với SMIC, Hua Hong theo đuổi chiến lược hoàn toàn khác, đó là tối ưu hóa kỹ thuật sản xuất các con chip cũ để tối đa hóa hiệu suất, mức độ ổn định của sản phẩm. Chúng được dùng trong IoT, thiết bị viễn thông 5G và xe điện.

Tiến trình cũ của Hua Hong cũng mang đến cơ hội cho các nhà sản xuất thiết bị chip Trung Quốc lạc hậu thử nghiệm và cải tiến sản phẩm, thông qua cung ứng dây chuyền sản xuất và thay thế công cụ ngoại có thể bị hạn chế.

Hua Hong còn tìm cách địa phương hóa các nhà cung ứng trong các lĩnh vực như thiết bị, nguyên vật liệu. Ngoài ra, họ ưu tiên khách hàng trong nước hơn. Đầu năm nay, công ty cắt giảm đơn hàng từ khách hàng nước ngoài để dồn lực cho doanh nghiệp nội khi công suất cực hạn.

Các sản phẩm của Hua Hong ngày càng trở nên cạnh tranh với Infineon (Đức) và Texas Instruments (Mỹ). Một giám đốc ở công ty mô-đun năng lượng tiết lộ nhiều khách hàng Trung Quốc đã thay thế mô-đun nhập khẩu bằng hàng nội từ khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Vì vậy, họ đang hợp tác với Hua Hong để đặt nhiều đơn hàng nhất có thể.

Vị quan chức cũng cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc như Hua Hong, SMIC hợp tác hơn và “thiện chí giảm giá hơn”.

Một cố vấn chính phủ cho biết, Hua Hong bị các nhà hoạch định chính sách đánh giá thấp trong quá khứ và không chủ động trong R&D. Khi Quỹ đầu tư ngành vi mạch Trung Quốc tái cơ cấu danh mục đầu tư năm ngoái, họ chọn thoái vốn tại Hua Hong. Tuy nhiên, tháng 6 năm nay quay lại đầu tư 232 triệu USD.

Nhu cầu mạnh mẽ tại quê nhà giúp kết quả kinh doanh quý III của Hua Hong nổi bật so với các đồng nghiệp. Doanh thu quý tăng 40% so với năm 2021 lên 630 triệu USD, còn lợi nhuận ròng tăng gấp đôi lên 104 triệu USD. Hua Hong được đánh giá sẽ là “thế lực thúc đẩy tăng trưởng chuỗi cung ứng chip trong nước”.

(Theo FT)