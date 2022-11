Hàng New Zealand bán trên sàn thương mại điện tử Việt

Hôm 17/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có chuyến thăm văn phòng Tiki, sàn thương mại điện tử do ông Trần Ngọc Thái Sơn sáng lập. Tại đây, Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand tại Việt Nam (NZTE) đã ký ghi nhớ với Tiki để phân phối các sản phẩm từ New Zealand trên sàn này.

Trả lời PV VietNamNet về việc tại sao người Việt nên chọn mua sản phẩm New Zealand, bà Jacinda Ardern khẳng định các yếu tố về chất lượng, nguồn gốc, sự an toàn của sản phẩm là điểm mạnh của hàng hoá từ quốc gia này.

Thủ tướng New Zealand: Hàng hoá từ New Zealand được bảo đảm nguồn gốc rõ ràng. (Video: Hải Đăng)

"New Zealand tự hào sản xuất ra các sản phẩm với sự chăm chút cẩn thận. Chúng tôi sử dụng nguồn tài nguyên tự nhiên sản xuất ra các sản phẩm rất đáng tin cậy và bảo đảm nguồn gốc rõ ràng. Điều này thực sự quan trọng với người tiêu dùng”, Thủ tướng New Zealand nói.

“Khi bạn mua một thứ gì đó từ New Zealand, bạn biết rằng thứ đó đang được sản xuất cho chúng tôi và gia đình của chúng tôi, cũng như cho thế giới. Vì vậy bạn có thể yên tâm về chất lượng. Điều này tốt cho chúng ta và tốt cho hành tinh này”, bà Jacinda Ardern nói tiếp.

Chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tại Tiki nằm trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thương mại và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand. Phái đoàn nước này này đã thăm và làm việc tại Việt Nam vài ngày gần đây.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay nhiều loại trái cây như bưởi, chanh, thanh long của Việt Nam đã bán tại New Zealand. Ảnh: Hải Đăng

Trong buổi gặp, phía Tiki cho hay đang chạy chương trình tuần lễ hàng New Zealand trên nền tảng này, với những sản phẩm nổi bật như Anchor, Rockit, Envy, Breeze, Kiwigarden,… đều là những thương hiệu khá quen thuộc tại thị trường Việt Nam.

Nói với VietNamNet về kỳ vọng doanh thu song phương, nữ Thủ tướng 42 tuổi cho hay Việt Nam và New Zealand đã có cam kết phát triển thương mại hai chiều với tổng giá trị hơn 2 tỷ USD.

Vì vậy, một số loại trái cây Việt Nam đã được bán tại New Zealand, như bưởi, chanh, thanh long.

Bên cạnh đó, hàng hoá từ New Zealand cũng đã được bán rộng rãi tại Việt Nam, như: táo, kiwi, việt quất, sản phẩm từ sữa, trái kiwi, sản phẩm chăm sóc da.

Hải Đăng