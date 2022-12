Hệ thống giám sát người lái và hành khách Make in Vietnam giúp giảm thiểu tai nạn

Hệ thống giám sát người lái và hành khách (Driver and Occupants Monitoring System - DMS) được VinAI phát triển với các giải pháp thông minh trong khoang xe, sử dụng các camera chất lượng cao và công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi của tài xế, qua đó giảm thiểu rủi ro do các hành vi thiếu tập trung gây ra.

Dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt nằm, giải pháp của VinAI sử dụng camera hồng ngoại và hệ thống cảm biến trên xe để nhận biết các trạng thái của người lái như buồn ngủ, mệt mỏi và những hành vi nguy hiểm khác như mất tập trung hay sử dụng điện thoại, nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo với các cấp độ khác nhau trong suốt hành trình.

Hệ thống giám sát người lái của VinAI có thể hoạt động tốt cả khi tài xế đeo kính râm hoặc trong điều kiện ban đêm với ánh sáng yếu.

Giải pháp do các nhà khoa học Việt Nam phát triển rất linh hoạt, có thể tương thích với nhiều nền tảng phần cứng và hỗ trợ nhiều vị trí lắp đặt camera khác nhau. Các nhà sản xuất ô tô có thể tích hợp hệ thống DMS lên nền tảng phần cứng sẵn có mà không cần mất quá nhiều thời gian và chi phí cho việc chuyển đổi.

Theo yêu cầu của Euro NCAP (Euro New Car Assessment Programme – Tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động độc lập với mục đích chính là thử nghiệm và đánh giá mức độ an toàn của xe hơi mới của Châu Âu), bắt đầu từ năm 2023, hệ thống giám sát người lái (DMS) sẽ là tiêu chí bắt buộc để một mẫu xe mới đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn 5 sao. Điều này đồng nghĩa tiềm năng thương mại hoá của DMS là rất cao.